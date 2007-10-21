جلوگیری از فعالیت تشکلهای فرمایشی در دانشگاه آزاد / توسعه شعب خارجی

رئیس دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فضای سیاسی دانشگاه آزاد گفت : تعداد تشکل ها و اتحادیه های دانشجویی در دانشگاه آزاد بیشتر از دانشگاه های دولتی است و تنها محدودیتی که برای فعالیت تشکل های دانشجویی در نظر گرفته می شود این است که این تشکل ها از خط قرمزهای نظام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عبور نکنند.

جاسبی در مورد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در کشورهای دیگر به مهر گفت: گسترش شعبه های این دانشگاه در پنج کشور سوریه، بحرین، آذربایجان، کویت و ارمنستان با توجه به درخواست این کشورها مبنی بر احداث شعبه دانشگاه آزاد بوده است و هم اکنون نیز دانشگاه آزاد در چهار کشور دیگر فعال هستند.

وی در زمینه گسترش واحدهای دانشگاهی در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر 350 واحد دانشگاهی در سراسر کشور فعال هستند و از این پس مسئولان امر در صدد گسترش تجهیزات، امکانات و توسعه بخش های تحقیقاتی و پژوهش هستند.

رئیس دانشگاه آزاد در ادامه یادآور شد: در حال حاضر علاوه بر واحدهای دانشگاهی، 600 مدرسه سما وابسته به دانشگاه آزاد، 50 مرکز پژوهشی و تحقیقاتی و بیش از 13 میلیون مترمکعب فضای آموزشی در کشور احداث شده است.

جاسبی با تاکید بر رشد و توسعه فعالیت های علمی و تحقیقاتی دانشگاه عنوان کرد: روند توسعه آموزش عالی به صورت غیر انتفاعی و آزاد باید تا زمان حذف کنکور در کشور ادامه یابد.