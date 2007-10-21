تنها 16 درصد مربیان بهداشت شهرستان های استان تهران تامین شده اند

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بر اساس استاندارد تعیین شده به ازای هر 750 دانش آموز یک مربی بهداشت مورد نیاز است به نحوی که با جمعیت بیش از یک میلیون و 200 هزار نفری دانش آموزان در همه دوره های تحصیلی در این منطقه به یک هزار و 505 مربی نیاز است.

وی افزود: در حال حاضر 100 مربی بهداشت و 110 مربی قراردادی با این سازمان همکاری می کنند و بر همین اساس یک هزار و 295 مربی بهداشت برای همه دوره های تحصیل مورد نیاز است.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون اولویت کاری مربیان بهداشت در مقطع ابتدایی است و این کمبود در سطح راهنمایی و دبیرستان با اجرای طرح های دوره ای همچون طرح آهن یاری و... برطرف می شود.

فرهادی در ادامه درباره تعداد مربیان تربیت بدنی در این حوزه یادآور شد: هم اکنون در شهرستان های استان تهران در سه مقطع تحصیلی در مجموع یک هزار و 931 نیرو شامل یک هزار و 675 نیروی رسمی و بقیه از نیروهای حق التدریس مشغول به کارند در حالی که در این حوزه مدارس در سطح شهرستان با کمبود 303 نیرو و هفت هزار و 831 ساعت روبرو هستند.

وی اظهار امیدواری کرد: با ایجاد معاونت پرورشی و تربیت بدنی و افزایش توجه و برنامه ریزی در این بخش مشکلات این حوزه رفع شود.