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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۹:۵۳

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن برکنار شد

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن برکنار شد

در پی نتایج ضعیف تیم فوتبال ذوب آهن در رقابتهای لیگ برتر "جورجوویچ"سرمربی صربستانی این تیم برکنار شد .

به گزارش خبرنگارمهر، بدنبال شکست 3-2 تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان مقابل ابومسلم درهفته دهم و نتایج ضعیف این تیم از ابتدای فصل جاری رقابتهای لیگ برتر ، عصر امروز از سوی مسئولان باشگاه ذوب آهن، جورجوویچ سرمربی صربستانی این تیم برکنار شد .

پیش از این مسئولان تیم ذوب آهن اعلام کرده بودند درصورت ادامه نتایج ضعیف این تیم در لیگ برتر ، تغییراتی را در کادر فنی این تیم اعمال خواهند کرد .

تیم فوتبال ذوب آهن در پایان هفته دهم رقابتهای لیگ برتر با یک برد ، 4 تساوی ، 4 شکست و کسب 7 امتیاز در رده هفدهم جدول قرار دارد .

کد مطلب 571714

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