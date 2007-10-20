سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن برکنار شد

به گزارش خبرنگارمهر، بدنبال شکست 3-2 تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان مقابل ابومسلم درهفته دهم و نتایج ضعیف این تیم از ابتدای فصل جاری رقابتهای لیگ برتر ، عصر امروز از سوی مسئولان باشگاه ذوب آهن، جورجوویچ سرمربی صربستانی این تیم برکنار شد .

پیش از این مسئولان تیم ذوب آهن اعلام کرده بودند درصورت ادامه نتایج ضعیف این تیم در لیگ برتر ، تغییراتی را در کادر فنی این تیم اعمال خواهند کرد .

تیم فوتبال ذوب آهن در پایان هفته دهم رقابتهای لیگ برتر با یک برد ، 4 تساوی ، 4 شکست و کسب 7 امتیاز در رده هفدهم جدول قرار دارد .