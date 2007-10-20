احکام ثابت لایحه بودجه هفته آینده تقدیم مجلس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نشست مشترک دولت و مجلس شامگاه امروز در نهاد ریاست جمهوری آغاز شد .



در این نشست دکتر محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهور ، جمعی از معاونان وی و اعضای هیئت وزیران و همچنین دکتر غلامعلی حداد عادل ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، جمعی از اعضای هیات رئیسه و بیش از 200 نماینده مجلس حضور دارند .



در این نشست مهندس برقعی ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینکه دولت درصدد است بودجه نویسی را شفاف و اصلاح کند، گفت: دولت پس از ارایه بودجه سال 86 ، در تلاش است تبصره ها را از بودجه حذف کند .



معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور افزود : تمام احکام ثابت موجود در لایحه، هفته آینده به مجلس تقدیم می شود .

برقعی تصریح کرد : بقیه احکام نیز در قالب لایحه ارایه می شود تا در مجموع وقت دولت و مجلس گرفته نشود .



وی تاکید کرد : ارقام هزینه ها و درآمدها نیز در 12 جدول به عنوان ماده واحده ارایه می شود تا بار از روی کمیسیون ها برداشته شود و همچنین شکل جامع و کاملی برای ارایه بودجه سال 87 تدوین گردد.



تشریح اقدامات دولت در بخش مسکن



در ادامه این نشست، وزیر مسکن و شهرسازی گزارشی از اقدامات دولت و وزارت مسکن در خصوص تامین مسکن نیازمندان ارایه کرد .



مهندس سعیدی کیا ، عرضه واحدها و زمین های اجاره ای ، برنامه ریزی برای بافت های فرسوده ، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و مدیریت ساخت و ساز را از جمله اقدامات انجام شده در دو سال گذشته دانست و گفت : دولت آمادگی دارد به استعداد 5/1 میلیون واحد مسکونی ، زمین به شکل اجاره ای در اختیار مردم قرار دهد.



وزیر مسکن با اشاره به آمار منتشر شده در خصوص واحدهای مسکونی اظهار داشت : رشد جمعیت در 10 سال گذشته 6/1 دهم درصد بوده اما رشد تشکیل خانوار بیشتر از 2 برابر آن است و امروز افزایش جمعیتی که در دهه 60 داشتیم به سن ازدواج و تشکیل خانواده رسیده اند .



وی افزود : طبق برآوردها و نیاز سالانه ازدواج ، امسال 30 هزار واحدمسکونی باید ساخته شود .



وزیر مسکن با اشاره به اهتمام دولت در حل مشکل مسکن خاطر نشان کرد: برای مدیریت مسکن ، نهادی با عنوان شورای عالی مسکن به حضور 11 نفر از وزرا و اعضای دولت با حضور رییس جمهور به صورت هفتگی جلسات منظم دارند و تاکنون مصوبات زیادی داشته است . این شورا در استانها هم با عنوان ستاد تامین مسکن به ریاست استاندار تشکیل می شود .



وی تاکید کرد : از خرداد ماه امسال به استعداد ساخت 500 هزار واحد مسکونی زمین در اختیار تعاونی ها قرار گرفته است و هر ماه به استعداد 100 تا 150 هزار واحدمسکونی ، زمین توزیع می شود .

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