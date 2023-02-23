افزایش بهره وری موجب تحرک در بخش اقتصادی آذربایجان شرقی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرم روز پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی، نیروی انسانی را مهمترین مسأله در حوزه بهره‌وری عنوان و اظهار کرد: باید شمار نیروهای متخصص، کارآمد و معتقد به پاسخ‌گویی و کارآفرینی را در بدنه بخش‌های دولتی و خصوصی تقویت کنیم.

وی تشویق، ترغیب و جذب سرمایه‌گذاران را از دیگر اولویت‌های استان در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: هیچ مسأله‌ای نباید باعث خروج سرمایه‌گذار از استان شود و همه مسئولان و فرمانداران باید امکانات و تسهیلات لازم برای فعالیت سرمایه‌گذاران را فراهم کنند.

خرّم افزود: در حال حاضر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی و ۳۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی در استان در حال اجراست.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر حمایت مسئولان از شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد و گفت: در این حوزه دانشگاه‌ها، صاحبان صنایع، بخش خصوصی و مسئولان دولتی نقش اصلی را بر عهده دارند و اگر هم‌افزایی بین این بخش‌ها اتفاق بیفتد شاهد تحول در اقتصاد دانش‌بنیان استان خواهیم بود.

وی با اشاره به صادرات سه میلیون دلاری شرکت‌های دانش‌بنیان آذربایجان شرقی در سال جاری، اظهار کرد: ستاد اقتصاد دانش‌بنیان آذربایجان شرقی، از فعال‌ترین ستادهای کشور است و این حوزه یکی از کانون‌های اصلی توسعه استان در آینده خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی از همه مدیران کل و رؤسای سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی استان خواست همواره یک فرد متخصص در حوزه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان را در کنار خود داشته باشند.

وی با اشاره به افزایش اخیر قیمت ارز که ناشی از جوسازی دلالان در فضای مجازی است، افزود: دشمن تلاش می‌کند تا در حوزه اقتصادی با روح و روان مردم بازی کند و روی نیازمندی‌های مردم تأثیر بگذارد؛ اما همه مسئولان در خدمت به مردم پای کار هستند و هیچ نگرانی از تأمین نیازهای مردم نداریم که مسئولان در خدمت به مردم پای کار هستند و هیچ نگرانی از تأمین نیازهای مردم نداریم.

خرّم با تاکید بر فعالیت جدی ستاد تنظیم بازار در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان، گفت: سازمان‌های جهاد کشاورزی، صمت و فرمانداری‌ها به نحوی برنامه‌ریزی کنند تا مشکلات و کمبودهای احتمالی قبل از وقوع پیش‌بینی و رفع شود.

وی با قدردانی از مردم استان به خاطر مدیریت مصرف گاز و عبور موفق از دوره اوج مصرف، گفت: امسال از نظر بارندگی ۵۰ درصد کاهش داشتیم، اما به نحوی برنامه‌ریزی می‌کنیم که در تأمین انرژی مورد نیاز مردم دچار مشکل نشویم.

استاندار آذربایجان شرقی بر آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول برای خدمت‌رسانی به مردم و مسافران نوروزی بویژه در بحث تأمین امنیت جاده‌ای تأکید کرد و گفت: تلفات جاده‌ای استان در تعطیلات عید گذشته به‌رغم افزایش ۱۰۰ درصدی مسافران، ۴۷ درصد کاهش یافت و باید تلاش کنیم در عید پیش‌رو نیز وضعیت بهتر از گذشته باشد.

وی با اشاره به افتتاح بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان پروژه استانی از هفته دولت تا دهه فجر امسال، گفت: تا خرداد سال آینده نیز افتتاح‌های خوبی در استان خواهیم داشت