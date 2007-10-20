به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد مدد عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر خود به قم اظهار کرد: این سفر با هدف تقدیر از مراجع عظام تقلید که با فتوای خود بر مشارکت مردم در طرح سرشماری سال 85 و ضرورت ارائه اطلاعات صحیح تاکید کردند، انجام گرفت.
وی به مشارکت خوب مردم در طرح سرشماری سال 85 اشاره کرد و افزود 940/99 درصد از مردم در اجرای این طرح مشارکت داشتند.
مدد ادامه داد: طبق نتایج سرشماری در سال 85 جمعیت کشور 70 میلیون و 473 هزار نفر است و در فاصله سالهای 75 تا 85 جمعیت کشور هر سال یک میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.
رئیس مرکز آمار ایران نرخ رشد جمعیت کشور را 62/1 درصد ذکر کرد و یادآور شد: این رقم در استان قم 1/2 درصد است.
وی ادامه داد: تراکم جمعیت کشور 43 نفر در کیلومتر مربع است و این رقم در استان قم 90 نفر در کیلومتر مربع است.
مدد در ادامه میزان باسوادی در استان قم را 12/86 درصد عنوان کرد و گفت: متوسط کشوری این رقم 61/84 درصد است.
وی در ادامه به وضعیت مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 17 میلیون و 500 هزار خانوار در کشور زندگی میکنند که 15 میلیون و 850 هزار واحد مسکونی در حال حاضر وجود دارد.
محمد مدد تعداد واحدهای مسکونی در کشور را 466 هزار واحد خبر داد و ادامه داد: 103 هزار واحد مسکونی از این تعداد در تهران و 13 هزار و 600 واحد مسکونی آن در قم وجود دارد.
رئیس مرکز آمار ایران در ادامه درباره جمعیت واجد شرایط رأی دادن برای انتخابات مجلس هشتم اظهار کرد: در حال حاضر طرحی در مرکز آمار ایران در دست بررسی است که با انجام آن جمعیت دقیق واجدان شرایط رأی دادن در روز انتخابات 24 اسفند ماه مشخص شده و نتایج اجرای این طرح تا یک ماه آینده اعلام خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: محمد مدد میزان رشد جمعیت کشور در هر سال را یک میلیون نفر اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد مدد عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر خود به قم اظهار کرد: این سفر با هدف تقدیر از مراجع عظام تقلید که با فتوای خود بر مشارکت مردم در طرح سرشماری سال 85 و ضرورت ارائه اطلاعات صحیح تاکید کردند، انجام گرفت.
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