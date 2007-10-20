به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد مدد عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر خود به قم اظهار کرد: این سفر با هدف تقدیر از مراجع عظام تقلید که با فتوای خود بر مشارکت مردم در طرح سرشماری سال 85 و ضرورت ارائه اطلاعات صحیح تاکید کردند، انجام گرفت.



وی به مشارکت خوب مردم در طرح سرشماری سال 85 اشاره کرد و افزود 940/99 درصد از مردم در اجرای این طرح مشارکت داشتند.



مدد ادامه داد: طبق نتایج سرشماری در سال 85 جمعیت کشور 70 میلیون و 473 هزار نفر است و در فاصله سال‌های 75 تا 85 جمعیت کشور هر سال یک میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.



رئیس مرکز آمار ایران نرخ رشد جمعیت کشور را 62/1 درصد ذکر کرد و یادآور شد: این رقم در استان قم 1/2 درصد است.



وی ادامه داد: تراکم جمعیت کشور 43 نفر در کیلومتر مربع است و این رقم در استان قم 90 نفر در کیلومتر مربع است.



مدد در ادامه میزان باسوادی در استان قم را 12/86 درصد عنوان کرد و گفت: متوسط کشوری این رقم 61/84 درصد است.



وی در ادامه به وضعیت مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 17 میلیون و 500 هزار خانوار در کشور زندگی می‌کنند که 15 میلیون و 850 هزار واحد مسکونی در حال حاضر وجود دارد.



محمد مدد تعداد واحدهای مسکونی در کشور را 466 هزار واحد خبر داد و ادامه داد: 103 هزار واحد مسکونی از این تعداد در تهران و 13 هزار و 600 واحد مسکونی آن در قم وجود دارد.



رئیس مرکز آمار ایران در ادامه درباره جمعیت واجد شرایط رأی دادن برای انتخابات مجلس هشتم اظهار کرد: در حال حاضر طرحی در مرکز آمار ایران در دست بررسی است که با انجام آن جمعیت دقیق واجدان شرایط رأی دادن در روز انتخابات 24 اسفند ماه مشخص شده و نتایج اجرای این طرح تا یک ماه آینده اعلام خواهد شد.