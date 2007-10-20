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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۲۱:۱۴

علی آبادی:

مسابقات ماکائو زمینه ای برای موفقیت در بازیهای آسیایی است

مسابقات ماکائو زمینه ای برای موفقیت در بازیهای آسیایی است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در مراسم بدرقه کاروان ورزشکاران اعزامی ایران به ماکائو تاکید کرد: مسئولان امر باید مراقبت کنند تا نمایندگان ورزش ایران در بهترین شرایط روحی به مصاف رقبای خویش در ماکائو بروند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت خبری سازمان، مهندس محمد علی آبادی عصر امروز درمراسم بدرقه تیم ها و ورزشکاران اعزامی به دومین دوره بازیهای داخل سالن ماکائو که درسالن اجتماعات آکادمی مل المپیک برگزارشد ، با آرزوی موفقیت و سربلندی برای کاروان اعزامی ورزش ایران به این بازیها، گفت : در این روزهای واپسین تا آغاز رقابت ها، بایستی از ورزشکاران بخوبی حفظ و حراست نمود تا آنان بدون کوچکترین دغدغه ذهنی و آسیبی پای به کارزار رقابت های سالنی آسیا بگذارند .

علی آبادی از بازیهای داخل سالن آسیا ، بعنوان عرصه ای نو و بدیع در ورزش قاره آسیا نام برد و تصریح کرد : بدون شک این بازیها نیز به مرور زمان بسط و توسعه بیشتری خواهد یافت و بعد ازگذشت چند دوره به مانند بازیهای آسیایی، اهمیت و جایگاه خود را باز خواهد یافت . وظیفه سازمان ، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها هم این است که هیچ رویدادی را دست کم نگیرند تا با توجه به مشترک بودن بسیاری از رشته های حاضر در بازیهای داخل سالن و بازیهای آسیایی، موجودیت خودمان را در این رشته ها ارتقا بخشیده و با دست مایه بهتری برای حضور در بازیهای آسیایی 2010 دورخیز کنیم .

مهندس علی آبادی با تاکید براینکه ورزشکاران ایران اسلامی همواره با اتکاء به نیروی لایزال الهی و تلاش وکوشندگی زاید الوصف،جاده های موفقیت را برای خود هموارکرده اند، ابراز امیدواری کرد که حاصل حضور کاروان ورزشی ایران درماکائو ، بسیار بهتر از نتیجه دور نخست بازیها باشد که در آن ما با 11 مدال در رده یازدهم بازیها ایستادیم .

علی آبادی با اعلام اینکه برای سال 87 نیز با توجهات اصولی دولت نهم و عنایات ویژه دکتراحمدی نژاد رئیس جمهوری ، نزدیک به 25 تا 30 درصد اعتبارات عمرانی ورزش اضافه خواهد شد ، از مدیر کاروان ورزشی کشورمان در ماکائو خواست تا به مانند بازیهای آسیایی دوحه ، جوایز در نظر گرفته شده برای مدال آوران درسرصحنه مسابقات به آنان تحویل شود .

براساس جوایز در نظر گرفته شده از سوی سازمان به مدال آوران طلا، نقره و برنز بازیهای آسیایی داخل سالن ماکائو، به ترتیب مبلغ ده میلیون ریال ، هفت میلیون ریال و پنج میلیون ریال اهداء خواهد شد .

این گزارش حاکیست در ابتدای این مراسم نیز علی کفاشیان دبیرکل کمیته ملی المپیک گزارشی از روند آماده سازی تیم های اعزامی به ماکائو ارایه کرد و گفت : از دی ماه سال گذشته با تدارکات وسیع و برنامه ریزیهای لازم ، تیم ها را برای حضور در ماکائو آماده کردیم و خوشبختانه در این ارتباط از کمک های ویژه سازمان تربیت بدنی بهره مند شدیم .

کفاشیان مجموع کاروان اعزامی را شامل 193 ورزشکار( 153 ورزشکار مرد و 40 ورزشکار زن ) عنوان کرد و گفت : 400 مدال دربازیهای ماکائو توزیع می شود که عمده این مدال ها در رشته های دوومیدانی ، شنا و بولینگ و بیلیارد خواهد بود .

وی درپایان ابراز امیدواری کرد که کاروان ورزشی ایران درماکائو، بعنوان سفیران شایسته ورزش ایران اسلامی درعرصه رقابت ها حضوری پررنگ داشته باشند .

کد مطلب 571730

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