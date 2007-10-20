مسابقات ماکائو زمینه ای برای موفقیت در بازیهای آسیایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت خبری سازمان، مهندس محمد علی آبادی عصر امروز درمراسم بدرقه تیم ها و ورزشکاران اعزامی به دومین دوره بازیهای داخل سالن ماکائو که درسالن اجتماعات آکادمی مل المپیک برگزارشد ، با آرزوی موفقیت و سربلندی برای کاروان اعزامی ورزش ایران به این بازیها، گفت : در این روزهای واپسین تا آغاز رقابت ها، بایستی از ورزشکاران بخوبی حفظ و حراست نمود تا آنان بدون کوچکترین دغدغه ذهنی و آسیبی پای به کارزار رقابت های سالنی آسیا بگذارند .



علی آبادی از بازیهای داخل سالن آسیا ، بعنوان عرصه ای نو و بدیع در ورزش قاره آسیا نام برد و تصریح کرد : بدون شک این بازیها نیز به مرور زمان بسط و توسعه بیشتری خواهد یافت و بعد ازگذشت چند دوره به مانند بازیهای آسیایی، اهمیت و جایگاه خود را باز خواهد یافت . وظیفه سازمان ، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها هم این است که هیچ رویدادی را دست کم نگیرند تا با توجه به مشترک بودن بسیاری از رشته های حاضر در بازیهای داخل سالن و بازیهای آسیایی، موجودیت خودمان را در این رشته ها ارتقا بخشیده و با دست مایه بهتری برای حضور در بازیهای آسیایی 2010 دورخیز کنیم .



مهندس علی آبادی با تاکید براینکه ورزشکاران ایران اسلامی همواره با اتکاء به نیروی لایزال الهی و تلاش وکوشندگی زاید الوصف،جاده های موفقیت را برای خود هموارکرده اند، ابراز امیدواری کرد که حاصل حضور کاروان ورزشی ایران درماکائو ، بسیار بهتر از نتیجه دور نخست بازیها باشد که در آن ما با 11 مدال در رده یازدهم بازیها ایستادیم .

علی آبادی با اعلام اینکه برای سال 87 نیز با توجهات اصولی دولت نهم و عنایات ویژه دکتراحمدی نژاد رئیس جمهوری ، نزدیک به 25 تا 30 درصد اعتبارات عمرانی ورزش اضافه خواهد شد ، از مدیر کاروان ورزشی کشورمان در ماکائو خواست تا به مانند بازیهای آسیایی دوحه ، جوایز در نظر گرفته شده برای مدال آوران درسرصحنه مسابقات به آنان تحویل شود .



براساس جوایز در نظر گرفته شده از سوی سازمان به مدال آوران طلا، نقره و برنز بازیهای آسیایی داخل سالن ماکائو، به ترتیب مبلغ ده میلیون ریال ، هفت میلیون ریال و پنج میلیون ریال اهداء خواهد شد .



این گزارش حاکیست در ابتدای این مراسم نیز علی کفاشیان دبیرکل کمیته ملی المپیک گزارشی از روند آماده سازی تیم های اعزامی به ماکائو ارایه کرد و گفت : از دی ماه سال گذشته با تدارکات وسیع و برنامه ریزیهای لازم ، تیم ها را برای حضور در ماکائو آماده کردیم و خوشبختانه در این ارتباط از کمک های ویژه سازمان تربیت بدنی بهره مند شدیم .



کفاشیان مجموع کاروان اعزامی را شامل 193 ورزشکار( 153 ورزشکار مرد و 40 ورزشکار زن ) عنوان کرد و گفت : 400 مدال دربازیهای ماکائو توزیع می شود که عمده این مدال ها در رشته های دوومیدانی ، شنا و بولینگ و بیلیارد خواهد بود .



وی درپایان ابراز امیدواری کرد که کاروان ورزشی ایران درماکائو، بعنوان سفیران شایسته ورزش ایران اسلامی درعرصه رقابت ها حضوری پررنگ داشته باشند .