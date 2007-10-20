همه در عراق از اقدامات مزدوران غارتگر "بلک واتر" رنج می برند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "ویتالی چورکین" درعین حال گفت که اعلام یک تاریخ و جدول زمانی برای خروج نیروهای ائتلاف چند ملیتی در عراق می تواند به کاهش تنش ها در این کشور کمک کند.

وی که روز گذشته در جلسه علنی شورای امنیت سازمان ملل درخصوص عراق صحبت می کرد، تصریح کرد : خروج شتاب زده نیروهای ائتلاف از عراق می تواند پیامدهای فاجعه باری داشته باشد، اما در همان حین تدوین یک جدول زمانی برای کاهش این نیروها درعراق با یک رویکرد و نظر به عقب نشینی کامل نیروهای خارجی از این کشور، می تواند به طورعمده تنش ها را کاهش دهد.

این دیپلمات روسی همچنین در سخنرانی خود به کشته شدن شهروندان عراقی از سوی شرکت بلک واتر اشاره کرد و گفت: ما هم نگرانی که از سوی دبیر کل سازمان ملل اعلام شد را داریم و از درخواست مقام های عراقی برای پایان دادن به فعالیت اینگونه شرکتهای امنیتی که ساختاری مزدورانه دارند و در خاک عراق قوانین را نقض می کنند، حمایت می کنیم.

چورکین تصریح کرد که نه تنها عراقی ها بلکه تمامی نمایندگی های خارجی در عراق از جمله روسیه از این پیمانکاران غارتگر رنج می برند.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد از درخواست این سازمان از دولت آمریکا برای انجام تحقیقات درباره کشتار جمعی مردم عراق توسط نیروهای بلک واتر حمایت کرد و از شورای امنیت خواست که از عملکرد بی حد و مرز مزدوران آمریکایی شرکتهای خصوصی امنیتی در عراق جلوگیری کند.

روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد اوضاع در عراق را بررسی کرد.