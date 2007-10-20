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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۲۱:۱۰

کرزای بر ضرورت مقابله کشورهای منطقه با تروریسم تاکید کرد

کرزای بر ضرورت مقابله کشورهای منطقه با تروریسم تاکید کرد

رئیس جمهوری افغانستان امروز خواستار آن شد که همه کشورهای منطقه به طور جدی و هماهنگ با تروریسم مبارزه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، حامد کرزای این درخواست را در جریان سخنرانی خود در جلسه اختتامیه اجلاس سازمان همکاری های اقتصادی( اکو) در شهر هرات مطرح کرد.

کرزای گفت: افغانستان می تواند به منزله پل ارتباطی میان کشورهای عضو اکو باشد و ما منابع سرشاری داریم و ملت ما نیز مشتاق پیشرفت و ترقی است و توسعه اقتصادی به برقراری ثبات کمک خواهد کرد.

رئیس جمهوری افغانستان خاطرنشان کرد: تروریسم، مواد مخدر و جنایت های سازمان یافته از دشواری ها و موانع اساسی پیشرفت منطقه ای به شمار می رود که در این میان، تروریسم خطرناکترین مانع به شمار می رود. وی همچنین دستیابی به توسعه یاد شده را در گرو مقابله هماهنگ منطقه ای با تروریست ها دانست.

یک مسئول افغانستان گفت که ترکمنستان و ایران به افغانستان در زمینه ایجاد شبکه راه آهن که ایران و ترکیه را به آسیای میانه مرتبط می کند، کمک خواهند کرد.

نمایندگان سازمان همکاری های اقتصادی در جریان اجلاس چهار روزه خود در شهر هرات مسائل سرمایه گذاری، تسهیل تردد و حمل و نقل، انرژی، بازرگانی، اکتشاف گاز و نفت و صادرات آن را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

ایران، ترکیه و پاکستان در سال 1985 میلادی سازمان همکاری های اقتصادی را بنیان نهادند و بعدا افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به این سازمان پیوستند.

کد مطلب 571740

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