دولت مصمم به اجرای برنامه چشم انداز است

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز داوودی در نشست امشب دولت و مجلس با بیان اینکه تحقق چشم انداز به اقتدار در زمینه های مختلف آن بستگی دارد، افزود : امروز در عرصه فرهنگی مشکلی نداریم اما باید مراقب شبیخون های فرهنگی بود که در بودجه سال 87 پیش بینی شده است.



معاون اول رئیس جمهور گفت : در بحث سیاست خارجی و بین المللی نیز با توجه به درایت رهبری انقلاب، پشتوانه مردمی و فرصت شناسی رییس جمهور در شرایط خوبی هستیم که در آخرین آن دستاوردهای سفر دکتر احمدی نژاد به نیویورک و سفر پوتین به تهران و اجلاس خزر بوده است که موفقیت های مهمی حاصل شد .



داوودی در ادامه یادآور شد : عدالت ، خصوصی سازی ، اخلاق و توزیع منابع از جمله دیگر شاخصه های چشم انداز است .



معاون اول رئیس جمهور با رد برخی ادعاها مبنی بر اینکه دولت در صدد اجرای چشم انداز نیست ، گفت : ارایه سهام عدالت، احداث واحدهای مسکونی روستایی ، برق رسانی به روستاهای بالای 20 خانوار ، توسعه مخابرات، تحت پوشش قرار دادن مدد جویان و نیازمندان ، سفرهای استانی ، ایجاد بیمه اجتماعی روستاییان ، رانندگان و خادمان مساجد و تخصیص بودجه ویژه معلولان از جمله فعالیت های دولت در زمینه عدالت است .



داوودی با بیان اینکه در بخش های مختلف اقتصاد ، صنعت و سرمایه گذاری شاهد رشدهای چشمگیر هستیم ، گفت : میزان صادرات از 5/7 میلیارد دلار در سال 83 به 5/13 میلیارد دلار در سال 85 رسیده است .



معاون اول رئیس جمهور با اشاره به افزایش سرعت اجرای پروژ ه ها و راندمان طرح ها گفت: مجلس در اختصاص بودجه عمرانی با دولت همکاری کند تا پروژه های بیشتری اجرا شود .

انتقاد از برخی شاخص های اقتصادی



بر اساس این گزارش چند تن از نمایندگان مجلس در نشست مشترک دولت و مجلس به ارایه نظرات خود پیرامون موضوعات گوناگون پرداختند .



نوروززاده به نمایندگی از فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی باانتقاد از برنامه های اقتصادی دولت گفت : کشورمان در جذب سرمایه گذاری خارجی دچار مشکل است .



وی صنعت و معدن را موتور توسعه اقتصاد کشور دانست واظهار داشت : با وجود رشد نقدینگی که داشتیم، رشد لازم و کافی را در صنعت و معدن شاهد نیستیم .



نوروز زاده با اشاره به اینکه انتقادات وی سیاه نمایی نیست ، خاطر نشان کرد : در سال 85 درآمد نفتی افزایش قابل توجهی داشته و در جذب درآمدهای مالیاتی نیز شاهدافزایش هستیم و با احتساب اوراق قرضه و جذب منابع خارجی بایستی شاهد شکوفایی اقتصادی و رشد 8 درصدی باشیم .



در ادامه جلسه نیک صفت ، نماینده مجلس با قدردانی از زحمات رئیس جمهور و دولت بویژه در دستیابی به موفقیت در سفر نیویورک و سخنرانی در دانشگاه کلمبیا گفت : علی رغم همه تلاش ها باور توانمندی بانوان در حد شعار باقیمانده است .



وی افزود : انتظار ما تقویت جایگاه مشاوران رئیس جمهور و رئیس مرکز زنان و امور خانواده و تعامل با دستگاه ها است .

نیک صفت با اشاره به تدوین بودجه سال 87 درخواست کرد دولت بودجه مربوط به زنان بدسرپرست و بی سرپرست را اختصاص دهد.



وی با بیان اینکه در هر عرصه ای که زنان وارد شده اند کشور صاحب موفقیت هایی شده است ، تصریح کرد: باید در ورزش توجه یکسان بین زنان و مردان وجود داشته باشد .



نیک صفت همچنین افزود : کمبود بودجه آموزش و پرورش و دانشگاه ها باید از سوی دولت تامین شود .



وی در ادامه خواستار ایجاد معاونت پرورش و بهداشت در مدارس شد.