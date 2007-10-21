تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و نهم مهرماه سال 1386هجری شمسی، مقارن است با نهم شوال 1428 هجری قمری و برابراست با بیست و یکم اکتبر 2007 میلادی.

* سومین روز از رقابت های مقدماتی فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا عصر امروز با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می شود:

- بحرین - اردن ، ساعت 14

- ایران - کویت، ساعت 18

* مجمع انتخاباتی فدراسیون چوگان امروز درتالارمهربانی برگزارمی شود.

* هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

- الظفره - الاهلی

- الوصل - حتا

- الشعب - الامارات

-الشباب - العین

* روز دوم از هفته دهم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:

- وستهام - ساندرلند

* هفته هشتم سری آ امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

- میلان - امپولی

- آتالانتا - تورینو

- کالیاری - کاتانیا

- فیورنتینا - سیه نا

- لیورنو - لاتزیو

- سامپدوریا - پارما

- اودینزه - پارما

- یوونتوس - جنوآ

* روزدوم از هفته هفته هشتم لالیگا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

- آلمریا - اوساسونا

- ختافه - رئال مورسیا

- رئال بتیس - راسینگ سانتاندر

- رکرتیوو هوئلوا - مایورکا

- وایادولید - آتلتیک بیلبائو

- آتلتیکو مادرید - رئال زاراگوزا

* هفته دهم رقابت های بوندس لیگا عصر امروز با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:

- هانوفر - ولفسبورگ

- کارلسروهه - آرمنیا بیله فلد

* هفته یازدهم رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

- نانسی - سوشو

- مارسی - لانس

* دومین روز از تورنمنت گرند پری برزیل موسوم به جام جهانی کوچک با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

- ازبکستان - ایران

- کانادا - برزیل

- پاراگوئه - اسلوونی

- موزامبیک - بلژیک

- مجارستان - اروگوئه

- شیلی - آرژانتین

- آنگولا - هلند

- پرو - مصر