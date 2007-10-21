تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و نهم مهرماه سال 1386هجری شمسی، مقارن است با نهم شوال 1428 هجری قمری و برابراست با بیست و یکم اکتبر 2007 میلادی.
* سومین روز از رقابت های مقدماتی فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا عصر امروز با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می شود:
- بحرین - اردن ، ساعت 14
- ایران - کویت، ساعت 18
* مجمع انتخاباتی فدراسیون چوگان امروز درتالارمهربانی برگزارمی شود.
* هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
- الظفره - الاهلی
- الوصل - حتا
- الشعب - الامارات
-الشباب - العین
* روز دوم از هفته دهم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:
- وستهام - ساندرلند
* هفته هشتم سری آ امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
- میلان - امپولی
- آتالانتا - تورینو
- کالیاری - کاتانیا
- فیورنتینا - سیه نا
- لیورنو - لاتزیو
- سامپدوریا - پارما
- اودینزه - پارما
- یوونتوس - جنوآ
* روزدوم از هفته هفته هشتم لالیگا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
- آلمریا - اوساسونا
- ختافه - رئال مورسیا
- رئال بتیس - راسینگ سانتاندر
- رکرتیوو هوئلوا - مایورکا
- وایادولید - آتلتیک بیلبائو
- آتلتیکو مادرید - رئال زاراگوزا
* هفته دهم رقابت های بوندس لیگا عصر امروز با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:
- هانوفر - ولفسبورگ
- کارلسروهه - آرمنیا بیله فلد
* هفته یازدهم رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
- نانسی - سوشو
- مارسی - لانس
* دومین روز از تورنمنت گرند پری برزیل موسوم به جام جهانی کوچک با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
- ازبکستان - ایران
- کانادا - برزیل
- پاراگوئه - اسلوونی
- موزامبیک - بلژیک
- مجارستان - اروگوئه
- شیلی - آرژانتین
- آنگولا - هلند
- پرو - مصر
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