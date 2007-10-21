حذف عوامل تخریب رویش جنگل های شمال را افزایش می دهد

محمد تقی سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری علل تخریب جنگل های شمال را فعالیت های دامداری سنتی، آتش سوزی، قاچاق چوب، آفات و بیماری ها و فرسایش خاک ذکر کرد.

وی با اشاره به شرایط اکولوژیکی ممتاز و قابلیت خود تنظیمی جنگل های شمال افزود: در حال حاضر رویش جنگل های غرب مازندران تا سه متر مکعب در هکتار است که از این میزان حدود هفت دهم متر مکعب آن در قالب برش های اصلاحی، بهداشتی، پرورشی و زادآوری چوب برداشت می شود.

رئیس کمیته فنی منابع طبیعی نوشهر حجم برداشت امسال چوب از سطح جنگل های غرب مازندران را حدود 150 متر مکعب اعلام و خاطرنشان کرد: برداشت این مقدار چوب از سطح حدود 200 هزار هکتار از جنگل های تولیدی دارای طرح جنگلداری صورت می گیرد.

سلطانی در ادامه استمرار تولید و پایداری جنگل را در گرو حفاظت فیزیکی و فنی دانست و اولویت های حفاظت فیزیکی در جنگل را جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی، قاچاق چوب و نیز ساماندهی خروج دایم ذکر کرد.

وی حفاظت فیزیکی را مکمل حفاظت فنی در مدیریت و اصل پایداری جنگل قلمداد کرد و هدف از اجرای طرح جنگلداری را حفظ ساختار و تنوع زیستی جنگل و هدایت آن به سوی جنگل طبیعی برشمرد.

این مسئول ادامه داد: افزایش کیفیت جنگل با حفظ و حمایت از پایه های مادری، گونه های مرغوب، نادر و جوان کردن توده های جنگلی امکان پذیر است.