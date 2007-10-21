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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

عملکرد تربیت بدنی مازندران به تصویر کشیده شد

ساری - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته تربیت بدنی و در قالب نمایشگاه عکس، عملکرد اداره کل تربیت بدنی مازندران به تصویر کشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، این اقدام که برای دومین بار در دولت نهم از سوی اداره کل تربیت بدنی مازندران صورت گرفته است تا دوم آبان ماه جاری آماده بازدید علاقمندان و ورزش دوستان است.

ارائه عملکرد هیئت های ورزشی به روایت تصویر، پخش گزارش عملکرد هیئت ها و روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی، تجلیل از برترین های مسابقات ورزشی المپیاد ایرانیان و پحش فیلم قهرمانان و لحظات زیبای صحنه های حساس مسابقات و میادین ورزشی در حاشیه این نمایشگاه اکران می شود.

نمایشگاه یاد شده تا پایان هفته تربیت بدنی در محوطه اداره کل تربیت بدنی مازندران دایر است.

کد مطلب 571764

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