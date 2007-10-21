5/3 میلیارد تومان به ساخت تونل راه تالش اختصاص یافت

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در گفتگو با خبرنگار مهر درتالش، افزود: این پروژه یکی از طرح های ملی وزارت راه و ترابری استان است.

محمدیاری عنوان کرد: کل طرح از فومن تا میانه - آب کن و پروژه تونل خلخال هم جز این طرح است.

وی بیان داشت: مجموع اعتبار این طرح 29 میلیارد تومان است که از این میزان حدود چهار میلیارد تومان برای 50 کیلومتر این پروژه اختصاص یافته است.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال عنوان کرد: 34 کیلومتر باقی مانده این طرح ماه آینده عقد قرار داد می شود.

وی ادامه داد: این پروژه در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه سهم به سزایی دارد.