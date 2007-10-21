مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

خاتمی : باید علم را از دست زورگویان خارج کرد

عضو مجلس خبرگان رهبری: دانشگاه آزاد اسلامی مایه افتخار جمهوری اسلامی در تمامی عرصه هاست

توصیه به مردم؛ طلا را به منظور بورس بازی نخرید



اعتماد:

علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته یی کناره گیری کرد، استعفای ناگهانی

سردار رادان: پلیس می تواند هر کسی را متوقف و بازجویی کند

فرمانده توپخانه نیروی زمینی سپاه خبر داد؛ استقرار سیستم موشکی در سراسر کشور



اعتماد ملی :

گزارش اعتماد ملی از استعفای دبیر شورای عالی امنیت ملی ، لاریجانی رفت

از سوی وزیر کشور صورت گرفت، استقبال از تلاشاحزاب برای صیانت از آرا

خطاب به بانک ها مطرح شد، هشدار گروه 7 درباره فعالیت بازرگانی در ایران



ایران :

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد، توقف قاچاق 1000 میلیاردی کالا

معاون وزیر علوم خبر داد: پذیرش دانشجویان ایرانی خارج از کشور در 10 دانشگاه داخلی

معاون اول رئیس جمهوری در همایش استاندارد اعلام کرد: تدوین سیاست های جلوگیری از مصرف گرایی

ابرار:

محسن رضایی: تهدیدات را نباید دست کم گرفت

وزیر آموزش و پرورش به جلسه علنی مجلس احضار شد

رئیس راهورناجا خبر داد: درخواست از رئیس جمهوری برای افزایش جریمه و توقیف گواهینامه و خودروهای حادثه ساز



ابتکار:

اردوغان: در صورت شکست مذاکرات حمله به عراق آغاز می شود، هشدار کردستان به ترکیه

یار دیرین احمدی نژاد جانشین رقیب دیرین ، لاریجانی خداحافظی کرد

آصفی نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال



اسرار:

پور محمدی: جابجایی مدیران به روند توسعه کشور آسیب می رساند

همیلتون: هیئت نمایندگان مجلس عوام انگلیس به ایران می آید

سید هادی خامنه ای: جبهه اصلاحات حساب خود را از کسانی که طرفدار افراطی گریند مشخص کنند



پول:

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا: قاچاق بنزین از اولویت ستاد خارج شده است ، سخنگوی دولت: بنزین آزاد عرضه نمی شود

کردزنگنه: بخش خصوصی گوشت بی استخوان و ارزان می خواهد

لار یجانی رفت



تفاهم:

اعتراف وزارت کار به شکست

در یک رخداد جالب و هم زمان با رسیدن بهای نفت به 90 دلار؛ ایران از بانک جهانی درخواست وام کرد

تولید سالانه 30 هزار پراید در سوریه



تهران امروز:

خداحافظی دیپلمات هسته ای

موافقت شورای نگهبان با شمارش الکترونیک آرا

درخواست نمایندگان تهران از دولت برای اختصاص بودجه کافی به مترو



جام جم:

پس لرزه یک استعفا

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا از پرونده های نجومی می گوید: 3500 میلیارد تومان ارزش بخشی از پرونده های قاچاق

محسن رضایی: لاریجانی در دوره مسئولیتش موفق وخنثی کننده بسیاری از تهدیدها بود



جوان:

سخنگوی دولت از پذیرش استعفای دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داد، جلیلی به جای لاریجانی

سخنگوی سولانا: اروپا مذاکرات هسته ای را با ایران ادامه می دهد

پاسخ توپخانه ایران به دشمن، باران گلوله در دقیقه اول تجاوز



جمهوری اسلامی:

طرح هماهنگ آمریکا و عربستان برای مقابله با شیعیان عراق

سرپرست وزارت نفت: 92 شرکت نفتی به مردم واگذار می شود

معاون اول رئیس جمهور: اولویت ایران حرکت به سمت تاسیس نیروگاههای هسته ای است



خراسان:

داوودی خبر داد: ابلاغ آیین نامه های ایجاد تحول در رفتار نظام بانکی تا 2 هفته آینده

متکی: مردم افغانستان هیچ گاه به آمریکا اجازه استفاده از خاک خود را علیه هیچ کشوری نخواهند داد

رئیس سازمان سنجش و رئیس کمیته آموزش مجلس خبر دادند: طرح حذف کنکور به آزمون 87 نمی رسد



حمایت:

دستاورد نشست روسای جمهور 5 کشور حاشیه خزر: همکاری در خط لوله نکا- جاسک

نیازی: سازمان بازرسی کل کشور بر روند حفظ میراث فرهنگی نظارت می کند

وزیرنیرو: هیچ قولی در وزارت نیرو بدون عمل نیست



حیات نو:

سید هادی خامنه ای : اعتدال استراتژی اصلاح طلبی است نه تاکتیک

سخنگوی دولت: حرف و پیغام آمریکایی ها با هم منطبق نیست

نخست وزیر ترکیه اعلام کرد: در صورت شکست مذاکرات حمله به عراق آغاز می شود



خبر:

نشست مشترک هیئت دولت و نمایندگان مجلس دیروز برگزار شد، رئیس جمهور: دولت منتقدان خود را مورد تشویق قرار می دهد

تشریح آخرین وضعیت پذیرش شرکت های مشمول اصل 44 ، نوذری: 92 شرکت نفتی به مردم واگذار می شود

حداد عادل: مجلس آمادگی دارد هر قانونی را برای کاهش تورم تصویب کند



دنیای اقتصاد:

جابجایی در شورای عالی امنیت ملی ، سعید جلیلی به جای علی لاریجانی

به رغم ابهامات مجلس اعلام شد، ادغام شوراها در چهار شورای عالی قطعی است

استعفای مسوول ارشد پرونده هسته ای زیر ذره بین بورس



سرمایه:

سولانا در انتظار مذاکراه کننده جدید هسته ای ایران ، علی لاریجانی استعفا کرد

معاون وزیر کار با اعلام تجدید نظر در سیاست های راهبردی اشتغال زایی: وام گیرندگان به بیکاران بدهکار تبدیل شده اند

افزایش چشمگیر قیمت طلا در بازارهای داخلی



سیاست روز:

جابجایی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور؛ دیپلماسی فعال هسته ای ادامه می یابد

آمریکا به فعالیت پ. ک .ک در عراق پایان دهد؛ هشدار شدید اللحن آنکارا به واشنگتن

هشدار نیروی زمینی سپاه به تهدیدات احتمالی ؛ 11 هزار شلیک به پایگاه های دشمن در دقیقه اول



صدای عدالت:

شوک بزرگ به پرونده هسته ای ، علی لاریجانی کنار رفت

استعفای دسته جمعی معاونان دانشگاه شهید بهشتی

وزیر بازرگانی خبر داد: واردات شکر ممنوع نیست



عصر اقتصاد:

محسن رضایی اعلام کرد: 10 مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای اجرایی اصل 44

به منظور توسعه صادرات غیر نفتی صورت می گیرد؛ تغییر نگاه وزارت کار از بنگاه های کوچک به بزرگ

سخنگوی دولت : با استعفای لاریجانی ؛ تغییری در برنامه های هسته ای ایجاد نمی شود



قیام:

سخنگوی دولت: برداشت رسانه ها از سخنان لاریجانی غلط بود

متکی خبر داد: کمک 600 هزار دلاری ایران برای بازسازی افغانستان

سردار رویانیان: محرومیت از رانندگی در انتظار متخلفان



کارو کارگر:

متکی: آمریکا از عواقب حمله احتمالی به ایران آگاه است

خاتمی: علم باید از دست زورگویان و سود جویان بیرون آورده شود

محجوب درجشن فارغ التحصیلی دانشجویان علمی - کاربردی خانه کارگر زاهدان: نخستین مجلس کارگری ایران تشکیل می شود

کیهان:

پیش بینی بریتیش پترولیوم درباره 3 رقمی شدن قیمت نفت در زمستان، نفت 100 دلاری نگرانی فراگیر در اروپا و آمریکا

یک میلیارد دلار صرفه جویی با جلوگیری از قاچاق گازوئیل

شورای امنیت: نیروهای امنیتی آمریکا حقوق بشر را در عراق نقض می کنند



همبستگی:

فرمانده توپخانه نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: شلیک 11 هزار راکت و گلوله به دشمن در دقیقه اول تجاوز

شهردار تهران در مراسم گشایش تقاطع بزرگراه صیاد شیرازی - بابایی ؛ دولت برای مترو واگن بخرد نه منوریل

گردن کلفت های قاچاق کالا را هدف گرفته ایم



همشهری:

نمایندگان تهران خواستار افزایش 30 درصدی سهم مترو در بودجه شدند، شهردار تهران برای دفاع از مترو امروز به مجلس می رود

بر اساس سیاست های اصل 44 ، 92 شرکت نفتی واگذار می شود

واکنش گسترده فعالان سیاسی به کناره گیری لاریجانی



هدف واقتصاد:

سخنگوی دولت: ارائه بنزین آزاد خلاف مصالح است

داوودی: پیمانکار برتر منطقه هستیم

دانش جعفری و مظاهری عازم واشنگتن شدند