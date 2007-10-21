مشکل صنایع بحران دار لرستان تا سال آینده رفع می شود

استاندار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: حل مشکل اشتغال به عنوان اصلی ترین برنامه مدیریت استان در سایه حل مشکل صنایع بحران دار و بازگرداندن آنها به فضای تولید همچنین ایجاد بسترهای لازم برای جذب سرمایه گذاران جدید به استان امکان پذیر است و ما در راه تحقق این امر مصمم و جدی هستیم .

وی افزود: از ماه های گذشته تاکنون مذاکرات زیادی با صاحبان صنایع، مدیران و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی در زمینه کارخانه‌های غیر فعال و دچار بحران لرستان صورت گرفته است .

صابری خاطرنشان کرد: مدیریت استان با تلاش مستمر و پیگیر، مکاتبات فراوانی را برای رفع مشکل کارخانه ‌های شیشه ‌سازی، پارسیلون، یخچال ‌سازی و شرکت کشت و صنعت انجام داده است تا این کارخانه ‌ها دوباره به عرصه تولید بازگردانده شود .

استاندار لرستان با تشریح مسائل و مشکلات کارخانه شیشه سازی این استان بیان داشت: مشکلات این کارخانه پس از بررسی و انتقال به مرکز با دعوت از سرمایه ‌گذار و انجام مذاکرات طرح اصلاح ساختار پیشنهاد و به تصویب رسید .

صابری ادامه داد: عملیات اجرای طرح و بازسازی شرکت شروع شده و تا 10 ماه آینده به عنوان یک کارخانه فعال مشغول کار خواهد شد .

وی بیان داشت: تمامی مطالبات کارگران این کارخانه پرداخت شده و طبق قانون هم‌ اکنون از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند .

استاندار همچنین با طرح مسائل کارخانه یخچال سازی لرستان، یادآور شد: پس از احراز عدم صلاحیت صاحبان قبلی کارخانه، این شرکت نیز در اختیار سرمایه‌ گذار بومی قرار گرفته و پس از انجام امور اداری و حقوقی خاص و انتقال کامل کارخانه به سرمایه‌ گذار جدید تا پایان سال جاری فعال می شود .

صابری در ادامه با اشاره به کارخانه پارسیلون ادامه داد: کارخانه پارسیلون خرم ‌آباد نیز با مشکلات فراوانی مواجه است که با تلاش همه دستگاه های نظارتی و اجرایی استان در ماه های گذشته بیش از 170 نفر از کارگران این کارخانه بازنشسته شدند .

وی با تاکید بر این که برخی از مطالبات به حق کارگران کارخانه پارسیلون پرداخت شده و باقیمانده آن به زودی پرداخت خواهد شد و افزود: طرح اصلاح ساختار کارخانه پارسیلون تهیه و تصویب شده و به زودی به اجرا در می آید و بعد از یک دوره بازسازی - به مدت 14 ماه - کارخانه به کار خود ادامه می دهد و دغدغه مردم و کارگران حل خواهد شد .