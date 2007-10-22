دو فیلم سینمایی و یک مجموعه تلویزیونی دوبله شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینماییبا حضور گویندگانی چون بهرام زند، مینو غزنوی، شوکت حجت، مژگان عظیمی، وحید منوچهری، حسن کاخی، محمد یاراحمدی، علیمحمد اشکبوس، نرگس فولادوند، ژیلا اشکان، زهرا سوهانی، سعید شیخ‌زاده، محمدعلی جان‌پناه، افسانه آریابقا، آبتین ممدوح، زهره اسدی، سمیه موسوی، سمیه رهنمون، زهره السادات هاشمی، سحر اطلاسی و سهیلا گلستانی برای شبکه نمایش خانگی دوبله شده است.

فیلم کمدی خانوادگی "مال تو مال من مال ما" به کارگردانی رایا گاسنل سال 2005 ساخته شده است. این فیلم محصول آمریکا و بر مبنای فیلمنامه‌ای از ران برچ و دیوید کید ساخته شده است. در این فیلم 90 دقیقه‌ای دنیس کاید، رنه روسو، شان فاریس، کاتیا په‌وچ و ... بازی کردند.

داستان فیلم درباره زنی است که ده بچه دارد که چند تا از آنها برای خودش و چند تا از به فرزندخواندگی قبول کرده است. او همسرش را از دست داده، تا اینکه تصمیم می‌گیرد با مردی ازدواج کند که خودش نیز 10 بچه دارد، اما این 20 بچه توافق می‌کنند میان پدر و مادرشان اختلاف به وجود بیاورند و ... این فیلم برای شبکه نمایش خانگی دوبله شده است.

فیلم هندی "بستگان" با حضور گویندگانی چون حسین عرفانی، چنگیز جلیلوند، بهرام زاهدی، افسانه پوستی، زویا خلیل آذر، مریم نوری درخشان، فریده کاکاوند، مهناز آبادیان، سمیه موسوی، بتاسبه کاظمی، امیر عطرچی، ناصر احمدی، میرطاهر مظلومی، تورج مهرزادیان، کورش فهیمی، حسن کاخی و کریم بیانی برای شبکه نمایش خانگی دوبله شده است.

نسیم عزیزی و آرزو باستان‌نیا مترجم فیلم هندی "بستگان" به کارگردانی آنیل شرما و با حضور بازیگرانی چون درمندرا، سانی دئول، بابی دئول، شلیپا شتی و ... هستند. داستان این فیلم درباره بوکسوری است که قصد دارد قهرمان بودن و شرف خود را دوباره به دست آورد. بنابراین پسر بزرگ خود را راهی این حرفه می‌کند، اما او به دلیل علاقه‌ای که به تجارت دارد به این حرفه ادامه نمی‌دهد و ...

مجموعه تلویزیونی"میدل مارک" در هفت قسمت برای شبکه چهار سیما دوبله می‌شود. حسین شایگان مترجم این مجموعه است و گویندگانی چون منوچهر والی‌زاده، حسین عرفانی، پرویز ربیعی، اکبر منانی، ناصر نظامی، حمید منوچهری، کیکاوس یاکیده، شروین قطعه‌ای، شهراد بانکی، آزیتا لاچینی، ماریا گلشن‌زاده، مهسا عرفانی، شهرزاد ثابتی، مرضیه صفی‌خانی، ناهید شعشعانی، زویا خلیل‌آذر و معصومه آقاجانی برای دوبله این مجموعه حضور دارند.

پشت صحنه مجموعه تلویزیونی"کارآگاه مورس" برای سینمای حرفه‌ای دوبله می‌شود. این پشت صحنه شامل گفتگو با نویسندگان، کارگردانان و عوامل دیگر این مجموعه است. خاطره پورسلطانی مترجم و پرویز بهرام، ابوالقاسم میرطاهر، اسفندیار مهرتاش، سعید مقدم‌منش، محمدرضا سیکارودی، علی منصوری‌راد و مریم نشیبا گویندگان مجموعه "کارآگاه مورس" هستند.