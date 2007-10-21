"اربعین عشق" در بروجرد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بروجرد در این نمایشگاه بیش از 100 پوستر از تصاویر شهدای هشت سال دفاع مقدس در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته است.

در این نمایشگاه همچنین یک هزار جلد کتاب در قالب 150 عنوان با موضوعات مختلف دینی، مذهبی، تاریخی و علمی عرضه شده است.

این نمایشگاه با هدف ارج نهادن به جایگاه رفیع شهدای هشت سال دفاع مقدس و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با مفاهیم دینی و مذهبی، اجتماعی و اخلاقی با همکاری پایگاه مقاومت بسیج دانشجویی این دانشگاه دایر شده است.

نمایشگاه عکس و کتاب اربعین عشق از امروز به مدت یک ماه برای بازدید عموم دایر است.