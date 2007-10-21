جاده گلستان در مسیر تخریب محیط زیست

مهندس امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به شتاب فوق العاده ای که در توسعه کشور و اجرای پروژه های عمرانی از ابتدای شروع دولت نهم در کشور اتفاق افتاده ، فشار زیادی بر سازمان حفاظت محیط زیست وارد شده است که این سازمان در طول این دو سال مرتب تلاش کرده تا آسیب‌های زیست محیطی این پروژه ها را به حداقل برساند.

وی افزود: میزان ماموریت همکاران ما و مطالعه ای که مجبورند برای ارائه راهکار در خصوص به حداقل رساندن آثار سوء این پروژه ها انجام دهند در حدود دوبرابر سالهای گذشته است.

دکتر عبدوس در ادامه در خصوص وضعیت جاده گلستان اضافه کرد: طبق تفاهمنامه ای که با مسئول پروژه این جاده داشتیم قرار بود که این جاده از مسیر خودش منحرف نشود و ارتفاع و عرض آن نیز تغییر نکند .

وی افزود:در هیچ کجای دنیا در یک پارک ملی مانند مناطق آزاد جاده طراحی نمی شود و اگر چه از نظر مهندسی این جاده بسیار عالی است اما از نظر زیست محیطی بسیار غیر مترقی است.

دکتر عبدوس اضافه کرد: مکاتباتی را با مسئول پروژه انجام دادیم و واحدهای تابعه ما نیز در پارک گلستان در بخشهایی هدایت لازم را به مجری ارائه کرده اند.

مدیر کل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق ادامه داد: ما در این منطقه پیشنهاد استفاده از دیوار بتنی گاویون را که شکل سیمای طیبیعی منطقه را بهتر حفظ می کند و در دراز مدت رویش گیاهان در لابلای سنگها را فراهم می کند ارایه دادیم همچنین شیب هایی را که برای تردد حیات وحش در نظر گرفته شده است تا زندگی آنها مختل نگردد.

وی در خصوص مشکل افزایش ارتفاع جاده اذعان داشت: یکی از مشکلات این طرح افزایش ارتفاع جاده است که کلی از پوشش گیاهی و درختان اطراف را مدفون می کند که در این خصوص نیز تذکرات لازم داده شده است.

دکتر عبدوس یکی دیگر از مشکلات این جاده را حذف پیچ های خطرناک به منظور عبور با سرعت بیشتر رانندگان عنوان کرد و گفت: استاندارد سرعت در پارک های ملی 50 تا 60 کیلومتر است ولی جاده به نوعی طراحی شده است که در برخی از جاها با سرعت 120 کیلومتر نیز می توان عبور کرد.

دکتر عبدوس اضافه کرد: این راهکارها برای تقلیل آثار سوء محیط زیستی این جاده به مدیر این پروژه اعلام و بر انجام آن نظارت می شود اما باید گفت که در بخشهایی نیز مجری پروژه به تعهدات خود عمل نکرده است.