اعتراض فیلمساز آمریکایی به سانسور

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می پردازد به ادامه تولید مجموعه "سه در چهار" محمدحسین لطیفی و گفتگو با علیرضا کاظمی پور نویسنده "میوه ممنوعه". مروری بر مهمترین اخبار پنجمین جشنواره تئاتر رضوی، بازنگری بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر، معرفی بازبینان آثار شهرستانی و خیابانی جشنواره تئاتر کانون ها و نگاهی به نمایش "کوارتت" به کارگردانی امیررضا کوهستانی در صفحه تئاتر و برنامه پائیزی انجمن موسیقی ایران، اعتراض دی پالما به سانسور فیلمش و نشست مطبوعاتی فیلم "حافظ" در جشنواره رم در صفحه پایانی برجسته شده است.

برایان دی پالما

* علیرضا کاظمی پور درباره موافق نبودن هانیه توسلی با برخی تغییرات در فیلمنامه گفته: "ایشان از سکوت هستی در مقابل عشق حاج یونس دلخور بودند و حق هم داشتند. اما حقیقتش نوشتن این مجموعه با خطوط قرمزی که وجود دارد مثل راه رفتن روی لبه تیغ بود و ما نمی توانستیم رابطه حاج یونس و هستی را به خوبی پرداخت کنیم، چون دستمان بسته بود."

"جام جم" در صفحه رسانه می پردازد به تدوین تله فیلم "جان شیفته" عباس رافعی، ارسال 1700 اثر به جشنواره فیلم رویش، نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما درباره مجموعه های رمضانی، معرفی شش طرح برگزیده جشنواره سینما حقیقت و چند خبر کوتاه. گفتگو با جمیل رستمی کارگردان فیلم "ژانی گه ل" و نقدی بر فیلم "در جستجوی ناکجاآباد" در صفحه سینما، پایان تصویربرداری مجموعه "ریشه در عشق" و معرفی برنامه های امروز شبکه های صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید آمده است.

* در نقد فیلم "در جستجوی ناکجاآباد" که از سینما یک پخش شد، آمده: "فیلم مارک فورستر تا آنجا که توانسته از ظرفیت های نمایشی زندگی این نویسنده استفاده کرده اما در عین حال به دلیل رعایت برخی موارد، از حقایقی هم چشمپوشی کرده است. هر حقیقتی که نه برای جذب کردن یک فیلم عامه پسند بلکه برای ثبت در تاریخ و نیز شناخت همه جانبه از شخصیت نویسنده، سخت به کار می آیند و سازنده بخش مهمی از خلق و خو و شخصیت این آدم هستند."

"همشهری" در صفحه تئاتر می پردازد به گزارشی از یک گردش متفاوت در مجموعه تئاتر. مروری بر فیلم "باشگاه کتاب جین آستین" در صفحه سینما، برگزاری 200 نمایشگاه تا پایان آذرماه، نقش شش گانه امین حیایی در مجموعه "کلاه پهلوی"، انتشار 14 عنوان کتاب گنجینه سیمرغ و اخبار کوتاهی از پیمان قاسم خانی، پرستو گلستانی، داریوش مودبیان و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

* در مروری بر فیلم "باشگاه کتاب جین آستین" آمده: "این فیلم داستان شش نفر در یک باشگاه دانشگاهی کالیفرنیاست که هر ماه یکی از رمان های جین آستین را مطالعه و نقد می کنند. اما طولی نمی کشد که درمی یابند زندگی و روابط آنها تکرار همان داستان هاست... این فیلم هنر تقلید از هنر است و با وجود حضور پر تعداد بازیگران فیلم شلوغ و درهم و برهمی نیست."

"ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر می پردازد به نگاهی به مجموعه "شکرانه" به کارگردانی سعید سلطانی. پاسداشت مولانا در ایران باشکوهتر از جهان، یوسف اسلام و آهنگی درباره رفتار آمریکا، اعتراض دی پالما به سانسور فیلمش در آمریکا، برخورد با کنسرت‌های غیرقانونی و دیدار معاونت سینمایی با معاون فرهنگی شهردار سائوپولو در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

* در خبر مربوط به آهنگسازی یوسف اسلام آمده: "این خواننده محبوب که پس از مسلمان شدن در سال 1978 نام خود را از کت استیونز به یوسف اسلام تغییر داد، سپتامبر 2004 به دلایل امنیتی اجازه ورود به خاک آمریکا را نیافت. حال پس از گذشت سه سال از این واقعه و رفع اتهام از او به عنوان یک تروریست، وی تصمیم دارد ترانه ای را در آمریکا با الهام از این واقعه ضبط کند."

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می پردازد به معرفی برنامه های پائیزی انجمن موسیقی ایران، اعتراض سینماداران به گرانی تبلیغات شهری، یادداشتی از سیدمحمد خاتمی درباره مسیر پیش روی علم، استقبال از فیلم "حافظ" در جشنواره رم و روزانه هایی از سینما، ادبیات و ...

* در خبر مربوط به اعتراض سینماداران به گرانی تبلیغات شهری عنوان شده: "سینماهای تهران و شهرستان ها این روزها در حالی دور تازه اکران را در پایان ماه رمضان آغاز کرده اند که سیاست های اخیر فرهنگی کشور فصل تازه اکران را برای اهل سینما به فصلی خاموش و سوت و کور تبدیل کرده است. تا جایی که اعضا شورای پخش اتحادیه تهیه کنندگان و توزیع کنندگان سینمای ایران در نشستی فوق العاده تصمیم گرفتند در صورت ادامه روند بی توجهی به این سینما چراغ های سر در سینماها به نشانه اعتراض خاموش شود."

"اعتماد" در صفحه تجسمی می پردازد به گزارش لیلی گلستان از نمایشگاه عکس های بهمن جلالی در بارسلون، مطلبی درباره نمایشگاه جلوه های هنر معاصر در ایران و چند خبر کوتاه. آغاز دومین دوره جشنواره سینمایی رم، اعلام برنامه های جشنواره "موسیقی کلاسیک تا معاصر"، بیکاری سینمایی کیمیایی در سال جاری، احتمال حضور حاتمی کیا در جشنواره فجر، نمایش "سنتوری" در جشنواره پوسان و انتخاب راجر ابرت به عنوان چهره روز و فیلم "هفت" به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی منعکس شده است.

* در خبر نمایش "سنتوری" در جشنواره پوسان عنوان شده: "این فیلم در بخش غیررقابتی دوازدهمین جشنواره پوسان در کره به نمایش درآمد. در این بخش مروری بر آثار داریوش مهرجویی با حضور این فیلمساز انجام شد و فیلم های "گاو"، "هامون"، "درخت گلابی"، "لیلا" و "سنتوری" به نمایش درآمدند."

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه می پردازد به گفتگو با محسن حسینی کارگردان نمایش "مزرعه مین" ، نگاهی به نمایشنامه "31/6/77" نوشته علیرضا نادری، معرفی کتاب "آشنایی با نقد ادبی" و چند خبر کوتاه. بازسازی فیلم "پرندگان" هیچکاک، گزارش نشست مدیرعامل خانه موسیقی، ثبت شدن پرشین فیلم، انتقاد کوپولا از بازیگران افسانه ای سینما، موج جدید اکران ها در سینماهای تهران، مراسم بزرگداشت منیر سیحون و اعتراض نویسندگان به تعطیلی کتابفروشی ویستار در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

"جوان" در صفحه سینما تئاتر نگاهی دارد به نمایش "کوارتت" به کارگردانی امیررضا کوهستانی، یادداشتی بر نمایش "بازیگر و زنش" به کارگردانی مجید ستایش و چند خبر کوتاه. حضور حسین قناعت در جشنواره فیلم کوثر، معرفی شش طرح برگزیده جشنواره سینما حقیقت، تصویب صندوق حمایت از سینمای کودک توسط سیفژ، بازسازی "پرندگان" هیچکاک و نمایش فیلم "حافظ" ابوالفضل جلیلی در جشنواره فیلم رم اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

"سرمایه" در صفحه هنر می پردازد به ساخت فیلم جدید مسعود کیمیایی در سال آینده، قیمت گذاری آثار موزه هنرهای معاصر تا پایان سال، برپایی نمایشگاه "بم امروز" در گالری بوتیا کرمان، گزارشی از اجراهای نمایشی تهران، حضور مستند میلاد صدرعاملی از برانکو در میلان و ...

بالاخره "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به "پایان نخستین جشنواره سینما حقیقت" اختصاص داده است.