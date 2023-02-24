واحد بخار نیروگاه ارومیه به شبکه سراسری برق متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور ظهر جمعه به صورت رسمی سومین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه را افتتاح کرد.

با اتصال سومین واحد بخار نیروگاه ارومیه به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات توان اسمی تولید این نیروگاه به بیش از ۱۵۰۰ مگاوات افزایش یافت.

با بهره‌برداری از این بخش همچنین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه به ارزش ۴۰۰ میلیون یورو تکمیل شد.

احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه بر مبنای بند ۱۹ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور براساس مکانیسم بازگشت سرمایه از محل صرفه‌جویی سوخت است.

بهره‌برداری از واحد سوم بخش بخار نیروگاه سیکل‌ترکیبی ارومیه همچنین سالانه ۷۸۵ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف سوخت در پی خواهد داشت.

نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با برخورداری از ۶ واحد گازی و سه واحد بخار با ظرفیت یک هزار و ۴۷۸ مگاوات یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین واحدهای تولید برق در غرب کشور است.

رئیس جمهور در جریان بهره‌برداری از سومین واحد بخار این نیروگاه با تعدادی از کارگران شاغل در این مجتمع عظیم صنعتی گفتگوی صمیمانه‌ای داشت و در جریان وضعیت کاری و معیشتی آنها قرار گرفت.

آیت الله سید ابراهیم رییسی صبح جمعه از طریق فرودگاه شهید باکری ارومیه وارد آذربایجان غربی شد و مورد استقبال مسوولان استانی از جمله حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان اجرایی این استان قرار گرفت.