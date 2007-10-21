درخواست نمایندگان تهران از دولت جهت افزایش 30 درصدی بودجه مترو

نماینده مردم تهران در گفتگو باخبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود:در لایحه دولت سهم مترو در جابجایی مسافر 4درصد در نظر گرفته شده است که مترو مدتهاست که به این میزان جابجایی رسیده است و به این صورت باید توسعه مترو متوقف شود. این درحالی است که نمایندگان تهران پیشنهاد 7 درصدی را مطرح کرده اند.

وی همچنین خاطرنشان کرد:دولت در این لایحه سهم اتوبوسرانی را 40درصد عنوان کرده که این مسئله غلط است و در هیچ جای دنیا اینچنین نیست، ضمن آنکه سهم تاکسیرانی هم 25 درصد در نظر گرفته شده که در بیشتر شهرهای دنیا تاکسی یک وسیله لوکس است و مترو وظیفه اصلی حمل و نقل عمومی را عهده دار است.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری در ادامه یادآور شد:این لایحه فردا در صحن علنی مجلس بررسی می شود و درخصوص پیشنهاد نمایندگان و سایر جزئیات، پیرامون تخصیص منابع و بودجه تصمیم گیری خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با توجه به مشکلات مترو در زمینه بودجه جهت توسعه خطوط و نیاز شهر تهران در زمینه های ترافیک و حمل و نقل عمومی، نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کنند تا در بودجه آتی کشور لحاظ گردد.