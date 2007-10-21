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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۸:۴۳

پیگیری بی توجهی به هشدارهای سازمان بازرسی در مورد زباله‌های عفونی

پیگیری بی توجهی به هشدارهای سازمان بازرسی در مورد زباله‌های عفونی

مدیر کل نظارت و بازرسی امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور گفت: تعلل در تصویب آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها را مجدد از دولت پیگیری می کنیم.

قاسم مزینانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : انتظار داشتیم نسبت به هشدارهای سازمان بازرسی که چندی پیش در غالب یک گزارش به رئیس جمهور ارائه شد، به سرعت دستگاه‌های مسئول و به خصوص دولت وارد عمل می شدند که این امر تا کنون محقق نشده است .

وی تصریح کرد: بنا داریم مجدد به صورت جدی مشخص نشدن تکلیف ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها و زباله های عفونی را پیگیری کنیم، چراکه زمان کافی برای این امر وجود داشته و دیگر وقت اجرایی کردن آن است .

مدیر کل نظارت و بازرسی امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: هشدار در خصوص خطرات شیوع بیماری ناشی از زباله های عفونی بارها داده شده و انتظار داریم دولت تکلیف این موضوع را مشخص کند و به نگرانی ها پایان دهد.

کد مطلب 571800

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