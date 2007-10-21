بخش خصوصی گوشت بدون استخوان ارزان می خواهد

بخش اول و دوم گفتگوی غلامرضا حیدری کردزنگنه مدیرعامل سازمان خصوصی سازی کشور با خبرگزاری مهر در هفته گذشته منتشر شد. وی در بخش پایانی گفتگوی مشروح خود با بیان اینکه در ماده 30 لایحه سیاست های اصل 44 مصارف واگذاری ها مشخص شده است، افزود: مصارف عین سیاست هاست، به عبارت دیگر هیچ وزارت خانه، دولت یا هیچ نهادی نمی تواند غیر از آن عمل کند و نحوه این مصارف به قانون تبدیل شده است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه منابع حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی به حساب خاصی در خزانه واریز می شود، افزود: برابر با آن نیز نحوه مصارف آن نیز در چارچوب جداول بودجه مشخص شده است.

به گفته وی براساس اصل 153 قانون اساسی کلیه دریافتی های دولت باید به حساب های خزانه داری کل واریز شود و کلیه پرداخت ها نیز باید در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد. به عبارت دیگر اگر دولت دریافتی حاصل از واگذاری داشته باشد، اما به حساب خزانه واریز نشود؛ خلاف قانون است.

کردزنگنه موارد مصارف منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت های دولتی را ایجاد خود اتکایی برای خانوارهای مستضعف، محروم و تحت پوشش تامین اجتماعی، پرداخت 30 درصد به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقر زدایی و ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته ذکر کرد.

وی اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی ها و بهسازی ها و سرمایه گذاری های بخش دولتی و تقویت بانک تعاون، مشارکت شرکت های دولتی تا سقف 49 درصد در مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح های نیمه تمام، توسعه حوزه های فن آوری های نوین، بازسازی ساختاری شرکت ها، تعدیل نیروی انسانی شرکت ها، آماده سازی بنگاهها و سپس واگذاری آنها را از دیگر موارد مصارف منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی اعلام کرد.

کردزنگنه با بیان اینکه دولت شرکت های زیان ده را از این محل بازسازی و سپس واگذار می کند، تصریح کرد: حتی برای اینکه این شرکت ها مشکلاتی را برای بخش خصوصی نداشته باشند، دولت تعدیل نیروی انسانی آنها و اقداماتی از قبیل پرداخت حق و حقوق، حمایت، انجام کارهای مربوط به بازنشستگی پیش از موعد، بازخریدهای توافقی و قراردادن آنها تحت پوشش بیمه بیکاری را انجام می دهد. کردزنگنه خاطرنشان کرد: طرح ها و پروژه های این موارد تعریف و در بودجه مد نظر قرار می گیرد.

تشکیل بانک قرض الحسنه خلاف اصل 44 نیست

وی با تاکید بر اینکه تشکیل بانک قرض الحسنه خلاف اصل 44 قانون اساسی نیست، گفت: این بانک دولتی باقی نخواهد ماند. تاسیس بانک قرض الحسنه با سرمایه دولت دلیل بر دولتی باقی ماندن آن نیست، و در آینده دولت آن را عرضه می کند، همانگونه که دولت پس از سرمایه گذاری های 49 درصدی خود در مناطق محروم، سهام را عینا به فروش می رساند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هر آنچه که توسط دولت تاسیس می شود، مقطعی است، افزود: غیر از موارد استثنایی مشخص شده در قانون و سیاست ها، بقیه موارد دولتی نخواهد بود.

آغاز واگذاری بانکها

وی از برگزاری مجامع تمام بانکها خبرداد و گفت: به زودی شاهد عرضه 5 درصد سهام بانکها برای کشف قیمت در بورس خواهیم بود و سپس بقیه سهام آنها به صورت بلوکی واگذار خواهد شد. مرحله دوم واگذاری سهام آنها بستگی به تصمیم دولت، شورای عالی واگذاری و هیئت واگذاری دارد. وی افزود: احتمالا سهام بانک ملت یا تجارت اولین بانک های قابل واگذاری خواهند بود.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: با واگذاری مجامع شرکت های بیمه مشمول واگذاری و تصویب آن برای ورود سهام این شرکت ها در بورس مشکلی وجود ندارد.

عرضه سهام مخابرات طی دو ماه آینده

وی گفت: اگر شرکت مخابرات تقاضای تلفیقی خود را طی هفته آینده انجام دهد و در مجمع آن به تصویب برسد، سهام این شرکت طی دو ماه آینده برای عرضه به بخش خصوصی وارد بورس می شود.

واگذاری 21 شرکت نفتی تا پایان دی ماه

کردزنگنه از واگذاری سهام 21 شرکت نفتی تا پایان دی ماه در بورس براساس برنامه زمان بندی خبرداد و تصریح کرد: نماد شرکت پتروشیمی فن آوران طی چند روز آینده به عنوان اولین شرکت پتروشیمی مشمول واگذاری باز خواهد شد.

بورس بهترین روش واگذاری سهام

وی در مورد مدل خصوصی سازی در ایران گفت: روش های واگذاری سهام متفاوت است، اما عرضه سهام شرکت ها در بورس در تمام دنیا یکسان بوده و اجرا می شود.

کردزنگنه بهترین روش واگذاری سهام و سالم ترین آنها را روش عرضه در بورس به شرط وجود نهادهای مکمل بورس همچون نهادهای مالی، کارگزاری ها و بانک های سرمایه گذاری عنوان و تصریح کرد: در این روش قیمت ها در تابلو کاملا مشخص است.

وی مذاکره، مزایده، اجاره، اجاره به شرط تملیک، BOT، BOO وخدمات به پیمانکاری ها را از دیگر روش های خصوصی سازی در کشور دانست و ادامه داد: شرکت هایی که به روش مزایده واگذار می شوند، شرکت های کوچک هستند، اما شرکت های صدر اصل 44 اجبارا باید در بورس واگذار شوند. اما شرکت های مزایده ای بهتر به فروش می روند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: 85 درصد واگذاری ها طی سال گذشته در بورس، بوده و 15 درصد به روش مزایده انجام شده؛ اما با وجود قانون هیچ مورد از سهام شرکت های دولتی به روش مذاکره واگذار نشده است.

مقاومت در برابر خصوصی سازی

وی مخالفین خصوصی سازی در دنیا را 5، 4 گروه که یکی از آنها گروه مدیران دولتی است، ذکر کرد و اظهارداشت: عامل شکست خصوصی سازی در یکی از کشورهای اروپای شرقی مدیران بودند.

کردزنگنه یادآور شد: هم اکنون در ایران عزم سیاسی، رهبری، روسای سه قوه و مجلس تصمیم بر خصوصی سازی است و همه به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند آشکارا در مقابل آن مقاومت کنند. زمانی این مقاومت ها آشکار بود، اما هم اکنون این مقاومت ها تغییر کرده و شگرد ها فنی تر شده و برخی در قالب جوسازی انجام می شود.

به گفته وی 70، 80 درصد جوسازی هایی که در مورد خصوصی سازی انجام می شود، از درون بدنه شرکت های مادر تخصصی است و همواره نسبت به چگونگی فروش سهام شرکت های دولتی انتقاداتی صورت می گیرد.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی گفت: در برخی موارد، شرکت های قابل واگذاری، ارزیابی تمام دارایی های خود را به سازمان ارائه نمی دهند، بنابراین در زمان واگذاری جوسازی هایی صورت می گیرد که سازمان خصوصی سازی از تمام اموال اطلاع نبوده و واگذار نکرده است.

وی اضافه کرد: در برخی مواقع قرار است طی مدت معینی خریدار سهام پول معامله شده را واریز کند، زیرا تا زمانی که پولی واریز نشود، شرکت تحویل نمی شود، اما دیده شده در این مدت اموال شرکت از شرکت خارج شده است، که در این صورت مجبور به جلوگیری از این اقدام هستیم و خریدار نیز خواستار برهم زدن معامله به دلیل نبودن اموال است.

کردزنگنه با بیان اینکه برخی از افراد در درون دولت یا مجلس سعی بر جوسازی بر علیه سازمان خصوصی سازی می کنند، تصریح کرد: آنها معتقدند که با این اقدامات سازمان خصوصی سازی در موضع انفعالی قرار می گیرد و به فروش نمی رود.

تعللی در واگذاری سهام وزارت نیرو نداشتیم

وی در خصوص انتقادات وزیر نیرو به سازمان خصوصی سازی در مورد عدم واگذاری شرکت های زیر مجموعه این وزارت خانه، گفت: در بین شرکت هایی که سازمان خصوصی سازی از ابتدای سال جاری تاکنون واگذاری کرده، شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو نیز قرار داشته است.

کردزنگنه از واگذاری حدود 50 شرکت توسط این سازمان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد و افزود: تعدادی از شرکت های وزارت نیرو نیز در بین آنها بوده است.

وی با طرح این پرسش که وزارت نیرو در واگذاری سهام کدام یک ازشرکت های وزارت نیرو تعلل کرده است، اظهارداشت: باید دقیقا مشخص شود که منظور کدام یک از شرکت های این وزارت خانه است. اگر منظور واگذاری نیروگاهها است که باید در ابتدا آنها تبدیل به شرکت شده و اساسنامه آنها تغییر یابد تا قابل فروش باشد، به علاوه شرکت مپنا از بزرگترین شرکت های وزارت نیرو نیز واگذار شده است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی تشنه واگذاری سهام است، ادامه داد: تاکنون شرکتی نبوده که برای واگذاری به ما معرفی شود و ما در واگذاری آن تعلل کرده باشیم.

موضع بخش خصوصی انفعالی است

وی نسبت به بخش خصوصی انتقادی مبنی بر عدم استقبال برای خرید سهام شرکت های دولتی وارد کرد و افزود: سازمان خصوصی سازی شرکت های دولتی را برای عرضه به بورس می برد اما تقاضا را مشخص نمی کند.

کردزنگنه با تاکید بر اینکه قیمت واگذاری سهام این شرکت ها بالا نیست، تصریح کرد: برای نمونه سهام شرکت هپکو با رقابت شدیدی توسط بخش خصوصی خریداری شد. قیمت پایه ای که برای آن در نظر گرفته شده بود، 32 میلیارد تومان بود؛ اما 70 میلیارد تومان یعنی حدود 5/2 برابر به فروش رفت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این شرکت به سرنوشت شرکت صدرا دچار نخواهد شد، تصریح کرد: نه، صدرا نیز گران فروخته نشد، بلکه گران خریده شد. در بورس گران فروشی نیست، بلکه رقابت است. قیمت پایه برای فروش سهام شرکت های دولتی در نظر گرفته می شود، اما اینکه خریداران با رقابت بالاتر می خرند، به خود آنها مربوط است.

وی ادامه داد: خریدار شرکت هپکو علاقه به خرید سهام این شرکت با هر قیمتی را داشته است و تنها شرکتی که در این مدت بخش خصوصی به طور جدی و با رقابت شدید آن را خریداری کرده شرکت هپکو بوده است و متاسفانه چنین نمونه ای وجود نداشته و موضع بخش خصوصی انفعالی بوده است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: بخش خصوصی مدعی است، سهام این شرکت ها را به بخش های خصوصی، تعاونی، تشکل ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق ها و نهادها ندهید، قیمت فروش سهام را پائین بگیرید، تا بلکه ما بخریم، در کجای دنیا چنین شرایطی وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه منعی برای خرید سهام توسط بخش خصوصی وجود ندارد، تصریح کرد: راه برای بخش خصوصی باز است، هفته جاری 20 شرکت برای مزایده آماده بود، هم اکنون 39 شرکت خارج از صدر و 5 شرکت صدر اصل 44 در بورس آماده واگذاری است و بسیاری از آنها آگهی شده و در بورس و تابلوی چهارمی هستند؛ اما مشتری ندارند، چرا بخش خصوصی آنها را نمی خرد؟

وی با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال گوشت بدون استخوان ارزان است، افزود: دولت 700، 800 شرکت است، نه فقط 5 شرکت که آنها را برای فروش آماده دارد.

کردزنگنه تلاش دولت را حمایت از بخش خصوصی و تقویت آن دانست و گفت: طی دو سال اخیر سازمان خصوصی سازی در تمام مجامع از جمله دولت، در زمان تدوین لایحه اصل 44 و غیره بیشترین حمایت ها را از این بخش داشته است، اما این بخش موضعی کاملا انفعالی دارد.

وی تصریح کرد: حتی در قیمت سهام برخی از این شرکت ها تجدید نظر کرده و کاهش دادیم، ولی باز بخش خصوصی برای خرید سهام اقدام نکرد. وی ادامه داد: انتقاداتی به هیئت عالی واگذاری صورت می گیرد، اما این هیئت فروشنده بوده و تصویب کننده قیمت است، آیا می شود بخش خصوصی خود قیمت را تعیین و به فروش برساند.

وی خاطرنشان کرد: خبرنگاران برخی رسانه ها نیز باید در این مورد حرفه ای عمل کنند، اما انتقادات بی موردی می کنند، در حالیکه نباید هر حرفی که خوشایند مردم است را بیان کرد، بلکه باید حرفی را گفت که مبنای درست، قانونی و پایه و اساس داشته باشد.

فعالیت در سازمان خصوصی سازی

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی از آماده سازی سهام 757 شرکت برای واگذاری به بخش خصوصی خبرداد و گفت: سعی در علمی کردن قیمت گذاری سهام شرکتهای دولتی، بازنگری در آئین نامه ها و دستور العمل ها، تصویب آئین نامه تخفیفات، رسیدگی به اقساط شرکت های واگذار شده در گذشته وغیره از اقدامات سازمان خصوصی سازی است.

وی با بیان اینکه اینگونه نیست که مدیران به هر آنچه خود به آن دست یافتند، اجرا کنند، تصریح کرد: من در سازمان امور مالیاتی کشور عملکرد بهتری داشتم. مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور به نحوی بود که هر تصمیمی که رئیس سازمان اخذ می کرد، بلافاصله اجرا می شد، اما در سازمان خصوصی سازی برای اجرای یک برنامه باید با دهها سازمان دیگر نیز ارتباط داشت.

کردزنگنه ادامه داد: در سازمان خصوصی سازی اینگونه نیست که رئیس سازمان تصمیم بر واگذاری سهامی بگیرد و بلافاصله آن را واگذار کند، بلکه این واگذاری باید پروسه ای را در وزارت خانه های مختلف، هیئت عالی واگذاری، دولت و غیره طی کند. اما با جمیع جهات از فعالیت در سازمان خصوصی سازی راضی هستم.

هیچ سهامی ندارم

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان اینکه هیچ سهامی غیر از سهام شرکت ایران پوپلین ندارم، تصریح کرد: 14، 15 سال پیش در وزارت امور اقتصادی و دارایی برخی از افراد اقدام به خرید سهام این شرکت کردند، که من نیز این کار را انجام دادم و بابت این خرید از حقوق ما کسر می شد. در آن زمان این سهام را یک هزار و 36 تومان خریداری کردم که هم اکنون 100 تومان نیز خریده نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه من هیچ سهامی ندارم و هیچ تصمیمی نیز مبنی بر خرید سهام را نیز ندارم، تصریح کرد: طبق قانون ما از خرید سهام منع شده ایم، اما اگر منعی نیز در کار نبود من این کار را انجام نمی دادم و مطمئن باشید تا زمانیکه مسئولیت دارم این کار را انجام نخواهم داد.

کردزنگنه در پاسخ به این سئوال که آیا تصور می کردید زمانی از سازمان امور مالیاتی به سازمان خصوصی سازی بیائید، گفت: خیر، این امر قضا، قدر و قسمت بود و اینگونه نیست که یک مدیر همواره در یک بخش کار کند.

وی تصریح کرد: زمانیکه به سازمان خصوصی سازی آمدم، خوش باورترین افراد در درون دولت نیز اعتقاد به عملیاتی شدن سهام عدالت نداشتند، اما هم اکنون سود مرحله اول نیز در حال پرداخت است و رئیس جمهور نیز اعلام کرده که طرح واگذاری سهام عدالت بزرگترین طرح پس از انقلاب اسلامی است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی همچنین از راه اندازی شدن سایت انگلیسی سازمان خصوصی سازی خبرداد و گفت: تا کنون 300 هزار نفر بازدید کننده از این سایت داشتیم که 65 هزار بازدید کننده آن از امریکا بوده اند.

وی گفت: واگذاری این حجم عظیم از سهام شرکتهای دولتی حداقل به 8 سال زمان نیاز دارد، اما این کار طی 3 الی 4 سال اجرایی خواهد شد.

درخواست بورس

وی در خصوص درخواست شرکت بورس برای تبدیل 5 درصد سهام اولیه قابل واگذاری شرکت های دولتی به 10 درصد گفت: فعلا برای عرضه سهام شرکت های صدر اصل 44 از 5 درصد شروع می کنیم . وی گفت: برای واگذاری سهام عدالت به خبرنگاران هنوز دستوری به سازمان خصوصی سازی ابلاغ نشده است.