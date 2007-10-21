کلینتون و اوباما اختلاف نظر چندانی درباره ایران ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در تحلیلی نوشت : سناتور " باراک اوباما" می گوید که اختلاف مهمی با سناتور"هیلاری کلینتون" بر سر ایران دارد؛ یعنی مسئله ای که ممکن است برای رئیس جمهوری آینده بیش از عراق مهم باشد. اوباما در مقاله ای، قطعنامه سنا را که از دولت بوش خواسته بود تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمانهای تروریستی خود قرار دارد و کلینتون نیز از آن حمایت کرده بود؛ با عنوانهای "خطرناک" و "بی ملاحظه" توصیف کرد.

وی خاطر نشان کرد :"این قطعنامه که مفهوم اقدام نظامی علیه ایران را در بر دارد؛ راه را برای گسترش و بدتر شدن جنگ در عراق هموار کرد."اوباما همچنین به این مسئله اشاره کرد که اولین و تنها راه برای مقابله با ایران باید دیپلماسی مستقیم باشد؛ چیزی که به گفته وی، کلینتون آن را امری از روی " ناپختگی و غیرمسئولانه" دانسته است.

نویسنده این مطلب خاطر نشان می کند: دو مسئله مهم در اینجا وجود دارد: اینکه آیا اقدام آمریکا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی که دولت بوش احتمالا در آینده نزدیک آن را انجام خواهد داد، اقدام درستی است و اینکه آیا گفتگوهای مستقیم بین ایران و آمریکا ارزش دنبال کردن را دارد.

در ادامه این مطلب آمده است : برخی که می گویند این اقدام، تنشها با ایران و احتمال جنگ را افزایش خواهد داد؛ کلینتون را مورد انتقاد قرار داده اند، اما اوباما هم از قرار دادن نام سپاه در لیست سازمانهای تروریستی حمایت می کند. در واقع مهمترین نکته چنین اقدامی اجازه به آمریکا برای افزایش تحریمهای اقتصادی علیه ایران است؛ یعنی راهبردی که هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور صحیحی (!) از آن حمایت می کنند.

به گزارش مهر، واشنگتن پست می افزاید: نه اوباما و نه کلینتون درباره گفتگوها با ایران اختلاف زیادی ندارند. هر دوی آنها می گویند که در صورت رسیدن به پست ریاست جمهوری، مذاکرات بی قید و شرطی را با ایران درباره برنامه هسته ای آن خواهند داشت و این بر خلاف موضعگیری دولت بوش است که چنین گفتگوهایی را پیشنهاد داده، اما آنها را به تعلیق غنی سازی در برنامه هسته ای ایران مشروط کرده است. اگر تفاوتی وجود داشته باشد، این درباره اوباما صادق است که گفت به عنوان رئیس جمهور با " محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران به طور بی قید و شرط دیدار خواهد کرد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : آیا اختلاف واقعی بین اوباما و کلینتون درباره ایران وجود دارد؟ اوباما بر این باور است که یکی از این اختلافها در موضعگیری کلینتون و حمایت آن از قطعنامه سنا است. این قطعنامه می گوید متوقف کردن ایران از ایجاد نیرویی همچون حزب الله در عراق به نفع آمریکاست. اوباما می گوید که سخن گفتن با چنین لحنی، نوعی "قدرت نمایی" است که دولت بوش می تواند ازآن برای توجیه حمله به ایران استفاده کند.

به عقیده نویسنده، اما در این قطعنامه به استفاده از زور اشاره ای نشده و همچنین اوباما سال گذشته طی یک سخنرانی اعلام کرد که جلوگیری از اقدام ایران و یا سوریه برای استفاده از عراق به عنوان منطقه عملیاتی برای حمله به اسرائیل و یا کشورهای دیگر به نفع آمریکاست.

در پایان این مطلب آمده است : در واقع این دو نامزد مطرح حزب دموکرات تا حد زیادی از سیاست مشابهی برای ایران مثل سیاستی که برای عراق دارند، حمایت می کنند. درباره ایران، این راهبرد تا حد زیادی میانه و محسوس است و چندان از آنچه که دولت بوش انجام می دهد، متفاوت نیست. هم اکنون اوباما تلاش می کند تا اقدامهای کلینتون را به عنوان یک قدرت نمایی بی ملاحظه به تصویر بکشد. این یک اقدام غیرمسئولانه و احتمالا از روی خامی و بی تجربگی است.