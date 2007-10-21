یک میلیارد متر مکعب از برداشت مازاد دشت های کشور کاسته شد

به گزارش خبرنگار مهر ، رسول زرگر دیشب در دهمین همایش مدیران ارشد وزارت نیرو در تهران گفت: اگر چه ایجاد تاسیسات آبی و مدیریت آبی در کشور سابقه 5 هزار ساله داشته و آثار ، بقایا و مستندات آن به خوبی در دست است ولی مدیریت آب به مشکل امروزی قدمتی 70 ساله دارد.

معاون وزیر نیرو درامورآب و آبفا افزود: امروز بعد از گذر از فراز و نشیب های فراوان و کسب تجربیات متعدد و ارائه خدمات بی شمار شاهد نقطه عطفی در مدیریت منابع آب کشور هستیم و آن شروع به استقرار مدیریت بهم پیوسته منابع آب در کشور است.

زرگر با اشاره به تصویب سیاست های کلی بخش آب در سال 78 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: راهبردهای 18 گانه بلند مدت توسعه منابع آب مصوبه هیئت دولت با عنوان جامع نگری و بهم پیوستگی در مدیریت منابع آب ابلاغ شده و اولین گام احصا وظایف حاکمیتی در بخش آب و آبفا و تمرکز و استقرار در معاونت امور آب و آبفا بوده است.

به گفته وی مدیریت بهم پیوسته منابع آب فرآیندی است که توسعه ومدیریت هماهنگ منابع آب و خاک و سایر منابع وابسته را برای پیشینه سازی رفاه اجتماعی و اقتصادی در یک روال عادلانه بدون خطر انداختن پایداری اکوسیستم های حیاتی ترویج می کند.

معاون وزیر نیرو درامور آب و آبفا گفت: در اقدامات صورت گرفته در طول دو سال گذشته، استقرار شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران انجام شده و 15 شرکت آب منطقه ای استانی علی رغم نظر کارشناسی متفاوت ما مستقر شد.

وی افزود: در 2 سال اخیر 8 سد بزرگ با ظرفیت 2 میلیارد و 173 میلیون متر مکعب به بهره برداری رسیده، 6 سد بزرگ با ظرفیت 1 میلیارد و 766 میلیون متر مکعب آبگیری شده، یکصد هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: از طریق اجرای طرح تحول مدیریت در آب های زیر زمینی حداقل یک میلیارد متر مکعب از برداشت های مازاد دشت های کشور کاسته شده و حدود 2/1 میلیارد متر مکعب از منابع آبهای زیر زمینی برای مصارف مختلف از جمله صنعت تخصیص جدید داده شده است.

زرگر از به بهره برداری رسیدن 13 واحد نیروگاهی با ظرفیت 1623 مگاوات و تولید سالیانه حدود 20 گیگاوات برق، مدیریت دو سیلاب مخرب در جنوب کشور مدیریت شد.

وی افزود: به غیر از صدها طرح استانی 30 طرح ملی جهت تامین آب شرب شهرها و روستاهای مسیر انتقال با ظرفیت تامین حدود 13 متر مکعب در ثانیه و 21 تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت 7/2 میلیون نفر و نیز 190 مجتمع آبرسانی روستایی جهت تحت پوشش قرار دادن 3/3 میلیون نفر جمعیت روستایی از اقدامات مهم بخش آب و آبفا بوده است.

زرگر از استقرار کامل معاونت امور آب و آبفا تا پایان سال خبر داد و افزود: تفکیک وظایف بین این معاونت و شرکت مادر تخصصی و نیز تنظیم و تدوین فرآیندهای آن سامان خواهد یافت و عمق بخشی از بعد مطالعات زیست محیطی ، مطالعات تاریخی فرهنگی ما اقتصادی و فنی بر طرحهای بزرگ یا ابر طرح ها در دست اجرا و تکمیل خواهد شد.

به گفته زرگر ارتقای نظام تخصیص بر آب های سطحی و زیر زمینی صورت می پذیرد و تعادل بخشی بر منابع آب های زیر زمینی ، تکمیل و حرکت هدفمند در جهت تحقق تکالیف در دو سال پایانی برنامه چهارم توسعه در بخش آب و آبفا خواهد بود.