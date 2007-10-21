رئال مادرید و بارسلونا شکست خوردند / سویا از بحران خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در حالی که در خانه اسپانیول بازی می کرد با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم شکست خورد. برای تیم میزبان ریه را و تامودو در دقایق 2 و 53 گلزنی کردند. تک گل رئال مادرید را راموس در دقیقه 90 به ثمر رساند.

تیم فوتبال بارسلونا هم در حالی که رونالدینیو را به خدمت نداشت با نتیجه 3 بر یک مقابل ویارئال در خانه این تیم شکست خورد. برای میزبان کازورلا(2) و سنا در دقایق 13 و 34 از روی نقطه پنالتی گلزنی کردند. تک گل بارسا را کرکیچ در دقیقه 24 وارد دروازه حریف کرد.

تیم سویا هم در دیدار شب گذشته با نتیجه 2 بر صفر مقابل لوانته به پیروزی رسید تا بحران این فصل از رقابت ها را تا حدودی پشت سر بگذارد. فابیانو در دقایق 6 و 14(پنالتی) گل های تیم میهمان را به ثمر رساند.

در آخرین دیدار دیشب هم تیم های والنسیا و دپورتیوو لاکرونا به مصاف هم رفتند که والنسیای میهمان با نتیجه 4 بر 2 مقابل حریف به برتری رسید. خواکین(9-پنالتی)، باراخا(15) و مورینتس(37 و 73) برای والنسیا گلزنی کردند. دو گل تیم میزبان را هم خیسکو(28) و دیاز(87) به ثمر رساندند.

این رقابت ها امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* آلمریا - اوساسونا

* ختافه - رئال مورسیا

* رئال بتیس - راسینگ سانتاندر

* رکرتیوو هوئلوا - مایورکا

* وایادولید - آتلتیک بیلبائو

* آتلتیکو مادرید - رئال زاراگوزا

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 19 امتیاز

2- ویارئال 18 امتیاز

3- والنسیا 18 امتیاز

4- بارسلونا 17 امتیاز

5- اسپانیول 16 امتیاز