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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۹:۳۶

/ هفته هشتم لالیگا /

رئال مادرید و بارسلونا شکست خوردند / سویا از بحران خارج شد

رئال مادرید و بارسلونا شکست خوردند / سویا از بحران خارج شد

تیم های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا دیشب در چارچوب هفته هشتم رقابت های لالیگا متحمل شکست شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در حالی که در خانه اسپانیول بازی می کرد با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم شکست خورد. برای تیم میزبان ریه را و تامودو در دقایق 2 و 53 گلزنی کردند.  تک گل رئال مادرید را راموس در دقیقه 90 به ثمر رساند.

تیم فوتبال بارسلونا هم در حالی که رونالدینیو را به خدمت نداشت با نتیجه 3 بر یک مقابل ویارئال در خانه این تیم شکست خورد. برای میزبان کازورلا(2) و سنا در دقایق 13 و 34 از روی نقطه پنالتی گلزنی کردند. تک گل بارسا را کرکیچ در دقیقه 24 وارد دروازه حریف کرد.

تیم سویا هم در دیدار شب گذشته با نتیجه 2 بر صفر مقابل لوانته به پیروزی رسید تا بحران این فصل از رقابت ها را تا حدودی پشت سر بگذارد. فابیانو در دقایق 6 و 14(پنالتی) گل های تیم میهمان را به ثمر رساند.

در آخرین دیدار دیشب هم تیم های والنسیا و دپورتیوو لاکرونا به مصاف هم رفتند که والنسیای میهمان با نتیجه 4 بر 2 مقابل حریف به برتری رسید. خواکین(9-پنالتی)، باراخا(15) و مورینتس(37 و 73) برای والنسیا گلزنی کردند. دو گل تیم میزبان را هم خیسکو(28) و دیاز(87) به ثمر رساندند.

این رقابت ها امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* آلمریا - اوساسونا
* ختافه - رئال مورسیا
* رئال بتیس - راسینگ سانتاندر
* رکرتیوو هوئلوا - مایورکا
* وایادولید - آتلتیک بیلبائو
* آتلتیکو مادرید - رئال زاراگوزا

جدول رده بندی:
1- رئال مادرید 19 امتیاز
2- ویارئال 18 امتیاز
3- والنسیا 18 امتیاز
4- بارسلونا 17 امتیاز
5- اسپانیول 16 امتیاز

کد مطلب 571809

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