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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۹:۴۱

رئیس اتاق بازرگانی کشور:

مرز باشماق دیگر یک مسئله محلی نیست

سنندج - خبرگزاری مهر: محمد نهاوندیان گفت: مرز باشماق دیگر یک مسئله محلی نیست بلکه یک طرح ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور شب گذشته در جمع مسئولان گمرک، فرمانداری مریوان و بازرگانان استان اظهار داشت: عزم همه مسئولان کشوری و استانی بر این است تا مشکلات به وجود آمده در راستای برنامه های مرز باشماق به زودی حل شود و با این کار شاهد شکوفایی اقتصادی در استان کردستان باشیم.

وی ادامه داد: توسعه اقتصادی عراق با توجه به مرز مشترک با استان های همجوار به کشور ما نیز وابسته است و در واقع توسعه این استان ها در هم تنیده توسعه اقتصادی در کشور عراق است.

نهاوندیان رفت و آمد و مبادلات مرزی ایران و عراق را فقط در زمینه کالا ندانست و خاطرنشان کرد: این مبادلات باید در همه زمینه ها توسعه یابد زیرا بازار عراق در حال حاضر بهترین مکان برای فعالیت اقتصادی بازرگانان و فعالان اقتصادی کشور ایران است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور تاکید کرد: مبادلات ما باید به سوی پیشرفت در سرمایه گذاری، نیروی انسانی، تبادل دانش و اندیشه و مجموعه آنچه که باعث توسعه کشور می شود، پیش رود.

نهاوندیان یادآور شد: تاسیس شهرک های صنعتی که باعث ایجاد ارتباط دو سویه بین طرفین می شود بهترن راه برای توسعه همکاری های استان های مرزی و کشور عراق است.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز با توجه به اهمیت این موضوع تسهیلات خاصی را برای بازرگانان این عرصه در نظر گرفته و امیدواریم که این برنامه ها به توسعه ارتباط بین دو کشور بیانجامد.

نهاوندیان عنوان کرد: مردم شهر مرزی مریوان در زمان هشت سال جنگ تحمیلی متحمل زیان های فراوانی شدند و با تمام وجود از خاک و کیان ایران اسلامی دفاع کردند که حال این فرصت پیش آمده تا مسئولان نیز این شجاعت و توانایی را ارج نهاده و در راستای رفع محرومیت از چهره این منطقه اقدام نمایند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور به همراه جمعی از مسئولان استان ضمن بازدید از اقدامات انجام شده از نزدیک در جریان پیگیری امورات مرز باشماق قرار گرفت.

کد مطلب 571820

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