تشکیل جلسه ای در دفتر ریاست جمهوری برای بررسی لایحه فرزند خواندگی

ولی الله نصر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت لایحه فرزند خواندگی ، افزود: این لایحه در کمیسیون لوایح هیات دولت در حال بررسی است و برای رسیدگی و بررسی آن از ما دعوت شده تا روز دوشنبه در دفتر ریاست جمهوری حضور داشته باشیم.

وی از تدوین لایحه جدیدی در خصوص فرزند خواندگی از سوی قوه قضائیه خبر داد و اظهار داشت: هیات دولت از قوه قضائیه خواسته بود تا نظر خود را در مورد لایحه فرزند خواندگی ارائه کند اما آنها به جای این کار لایحه ای جدید ارائه کرده اند.

مدیر کل دفتر شبه خانواده سازمان بهزیستی تاکید کرد: این لایحه با رویکرد قضایی تدوین شده و نه تخصصی، به همین دلیل سازمان بهزیستی نسبت به لایحه جدید اعتراض کرده است و از هیات دولت درخواست کرده ایم که لایحه قبلی فرزند خواندگی مورد رسیدگی قرار گیرد.