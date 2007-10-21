تدریس دروس به زبان فارسی در کلیه دانشگاهها اجباری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: بر اساس این مصوبه که در ششصد و هفتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصوب رسید "تدریس در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای همه دانشجویان اعم از ایرانی و غیرایرانی باید به زبان فارسی انجام پذیرد."

رئیس جمهور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را با شماره 2481/دش برای اجرا ابلاغ کرده است.

بر اساس اصل 15 قانون اساسی زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد.