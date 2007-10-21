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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۹:۰۳

با ابلاغ رئیس جمهور؛

تدریس دروس به زبان فارسی در کلیه دانشگاهها اجباری شد

تدریس دروس به زبان فارسی در کلیه دانشگاهها اجباری شد

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن تدریس در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور باید به زبان فارسی صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: بر اساس این مصوبه که در ششصد و هفتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصوب رسید "تدریس در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای همه دانشجویان اعم از ایرانی و غیرایرانی باید به زبان فارسی انجام پذیرد."

رئیس جمهور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را با شماره 2481/دش برای اجرا ابلاغ کرده است.

بر اساس اصل 15 قانون اساسی زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. 

کد مطلب 571831

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