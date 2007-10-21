انتخابات آتی عرصه ظهور عقلانیت و وحدت است

مرتضی گرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: تنور انتخابات در حال گرم شدن است و رسانه ها و جریانات سیاسی کشور این موضوع را رصد می کنند و در حال افزایش فعالیت های خود هستند.

وی با تاکید بر این که در انتخابات و تبلیغات انتخاباتی باید به نیازها و آینده مردم، کشور و نظام جمهوری اسلامی توجه شود اظهار داشت: انتخابات زمینه ای برای توجه به مطالبات و نیازهای اساسی مردم است و تبلیغات اصولی و منطقی می تواند مسیر انتخابات را به سمت عقلانیت و منطق هر چه بیشتر سوق دهد.

گرامی با تاکید بر تلاش های آشکار و نهان دشمن برای کمرنگ کردن انتخابات در ایران خاطرنشان کرد: این امر کار همیشگی دشمن است و در آستانه انتخابات اخیر مجلس نیز دشمن با آغاز فعالیت رسانه ای علیه انتخابات، تلاش می کند حضور مردم را کمرنگ و بی تفاوت نشان دهد که طبق معمول شکست خواهد خورد و در انتخابات مجلس با حضور پرشور مردم روبرو خواهیم شد.

این عضو فعال سیاسی استان مرکزی بیان داشت: شاهد این ادعا فعالیت و برنامه ریزی گروه ها و جریانات مختلف سیاسی کشور برای حضور و موفقیت در انتخابات است که از ماه ها پیش شروع شده و ادامه دارد.

وی با اشاره به نامگذاری سال به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی از سوی رهبر انقلاب یادآور شد: هوشیاری گروه های سیاسی می تواند انتخابات را به محور پر قدرت وحدت تبدیل کند و دشمنان قسم خورده را نا امید کند.

سخنگوی اصولگرایان استان مرکزی، اهمیت انتخابات از نگاه اصولگرایان را حضور پرشور مردم و تاکید بر اصول نظام و مطالبات مردم خواند و خاطر نشان کرد: ملت ایران هوشیار است و حضور خود در عرصه های مختلف نظام و کشور به موقع نشان داده است و گروه های سیاسی باید با درس گیری از ملت غیورگام به جلو برداریم.