دستگاه های دولتی باید در مصرف بنزین صرفه جویی کنند

به گزارش خبرگزاری، داوود دانش جعفری وزیرامور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای که خطاب به وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات ، شرکت ها ،‌ بانک ها و ذی‌حسابی تمامی دستگاه های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم صادرکرد ، یادآور شد : با عنایت به بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 86 ، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یک هزار(000/1) ریال نمی باشند .

وی با اشاره با این که نحوه و میزان قیمت مناسب بنزین غیرسهمیه بندی بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت نفت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و به تناسب استفاده ، بایستی از سرجمع اعتبارات مصوب سال جاری دستگاه اجرایی ذی ربط، تامین و به حساب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واریز گردد ، از مسئولان دستگاه های یادشده خواست تا تمهیدات لازم را به منظور حداکثر صرفه جویی در مصرف اعتبارات مصوب به عمل آورند.

