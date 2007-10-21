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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۹:۱۱

وزیر اقتصاد :

دستگاه های دولتی باید در مصرف بنزین صرفه جویی کنند

دستگاه های دولتی باید در مصرف بنزین صرفه جویی کنند

وزیر اقتصاد در اطلاعیه ای خطاب به تمامی دستگاه‌های دولتی از آنان خواست با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه سوخت ، اقدامات ضروری را برای صرفه جویی در مصرف به عمل آورند .

به گزارش خبرگزاری، داوود دانش جعفری وزیرامور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای که خطاب به وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات ، شرکت ها ،‌ بانک ها و ذی‌حسابی تمامی دستگاه های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم صادرکرد ، یادآور شد : با عنایت به بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 86 ، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یک هزار(000/1) ریال نمی باشند .

وی با اشاره با این که نحوه و میزان قیمت مناسب بنزین غیرسهمیه بندی بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت نفت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و به تناسب استفاده ، بایستی از سرجمع اعتبارات مصوب سال جاری دستگاه اجرایی ذی ربط، تامین و به حساب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واریز گردد ، از مسئولان دستگاه های یادشده خواست تا تمهیدات لازم را به منظور حداکثر صرفه جویی در مصرف اعتبارات مصوب به عمل آورند.

کد مطلب 571837

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