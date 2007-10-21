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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۳۲

کشور بیش از هر مقطع دیگر نیازمند توجه به صادرات است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان تجارت ایران گفت: شرایط کنونی کشور بیش از هر مقطع دیگری لزوم توجه به امر صادرات به ویژه در بخش غیر نفتی را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز رضایی صبح امروز در همایش روز صادرات در زنجان اظهار داشت: نبود اقتصاد سالم کشورها را به مرز فنا و نابودی هدایت می کند.

رضایی با اشاره به موفقیت کشورهای توسعه یافته در زمینه صادرات، توجه به صادرات غیرنفتی را مطلوب دانست و ادامه داد: خوشبختانه در زمینه صادرات غیرنفتی دستاوردهای خوبی داشته ایم و سال به سال این روند سیر صعودی دارد.

وی افزود: کشور در بخش صاردات غیر نفتی از اهداف برنامه جلوتر بوده و توانسته است طی سال های اخیر جهش خوبی در این راستا داشته باشد.

مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان تجارت ایران با اشاره به این که در کشورهای توسعه یافته توجه به بخش خصوصی یک اصل مهم در زمینه صارات و تولید است، بیان داشت: در کشورهای توسعه یافته دولت ها وارد عرصه تجارت و صارات نمی شوند و بخش خصوصی در این راستا فعالیت می کند.

رضایی خاطرنشان کرد: ابلاغ سیاسیت های اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب گامی مهم در راستای توجه به بخش غیر دولتی و اهمیت دادن به این بخش است.

وی توجه به نیاز بازار و تولید بر اساس آن را از مهمترین عوامل در موفقیت صارات دانست و عنوان کرد: در کشور ما مطالعه کمتری نسبت به بازارهای مخاطب صادرات صورت می گیرد به همین دلیل تولیدات منطبق با نیاز و شرایط خارجی صورت نمی گیرد.

 به گفته رضایی تولید کننده باید درروند تولید کالا، توجه به معیارهای صادراتی را در اولویت قرار دهد.

این مسئول بیان داشت: وجود شرکت های توانمند صادراتی نقش مهمی در توسعه صادرات دارد و این شرکت ها با حضور در کشورهای مختلف و مطالعه بازار مصرف آنها اقدام به نیاز سنجی و فراهم کردن بازار صادرات کالاهای ایرانی می کنند.

رضایی یادآور شد: در زمینه صادرات باید وحدت و انسجام بین صادرکنندگان وجود داشته باشد و در زمینه صادرات و بازایابی در کشور هدف موازی کاری صورت نگیرد.

وی پیتانسیل های استان زنجان در زمینه صادرات را مطلوب دانست و با تاکید بر این که استان زنجان به لحاظ دارا بودن زیرساخت های صادراتی، مواد معدنی و تولیدات کشاورزی در جایگاه خوبی قرار دارد افزود: استقرار صنایع تبدیلی از نیازهای ضروری استان زنجان است که با تححق آن بسیاری ازصنایع در استان می توانند در این روند شکل بگیرند.

کد مطلب 571838

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