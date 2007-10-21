کشور بیش از هر مقطع دیگر نیازمند توجه به صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز رضایی صبح امروز در همایش روز صادرات در زنجان اظهار داشت: نبود اقتصاد سالم کشورها را به مرز فنا و نابودی هدایت می کند.

رضایی با اشاره به موفقیت کشورهای توسعه یافته در زمینه صادرات، توجه به صادرات غیرنفتی را مطلوب دانست و ادامه داد: خوشبختانه در زمینه صادرات غیرنفتی دستاوردهای خوبی داشته ایم و سال به سال این روند سیر صعودی دارد.

وی افزود: کشور در بخش صاردات غیر نفتی از اهداف برنامه جلوتر بوده و توانسته است طی سال های اخیر جهش خوبی در این راستا داشته باشد.

مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان تجارت ایران با اشاره به این که در کشورهای توسعه یافته توجه به بخش خصوصی یک اصل مهم در زمینه صارات و تولید است، بیان داشت: در کشورهای توسعه یافته دولت ها وارد عرصه تجارت و صارات نمی شوند و بخش خصوصی در این راستا فعالیت می کند.

رضایی خاطرنشان کرد: ابلاغ سیاسیت های اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب گامی مهم در راستای توجه به بخش غیر دولتی و اهمیت دادن به این بخش است.

وی توجه به نیاز بازار و تولید بر اساس آن را از مهمترین عوامل در موفقیت صارات دانست و عنوان کرد: در کشور ما مطالعه کمتری نسبت به بازارهای مخاطب صادرات صورت می گیرد به همین دلیل تولیدات منطبق با نیاز و شرایط خارجی صورت نمی گیرد.

به گفته رضایی تولید کننده باید درروند تولید کالا، توجه به معیارهای صادراتی را در اولویت قرار دهد.

این مسئول بیان داشت: وجود شرکت های توانمند صادراتی نقش مهمی در توسعه صادرات دارد و این شرکت ها با حضور در کشورهای مختلف و مطالعه بازار مصرف آنها اقدام به نیاز سنجی و فراهم کردن بازار صادرات کالاهای ایرانی می کنند.

رضایی یادآور شد: در زمینه صادرات باید وحدت و انسجام بین صادرکنندگان وجود داشته باشد و در زمینه صادرات و بازایابی در کشور هدف موازی کاری صورت نگیرد.

وی پیتانسیل های استان زنجان در زمینه صادرات را مطلوب دانست و با تاکید بر این که استان زنجان به لحاظ دارا بودن زیرساخت های صادراتی، مواد معدنی و تولیدات کشاورزی در جایگاه خوبی قرار دارد افزود: استقرار صنایع تبدیلی از نیازهای ضروری استان زنجان است که با تححق آن بسیاری ازصنایع در استان می توانند در این روند شکل بگیرند.