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۶ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۵۶

رئیس جهاد کشاورزی گلستان:

پرورش قراردادی دام در گلستان به ۲۰ هزار رأس خواهد رسید

پرورش قراردادی دام در گلستان به ۲۰ هزار رأس خواهد رسید

گرگان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان این که هم اکنون پرورش قراردادی دام در استان به ۱۰ هزار رأس رسیده است، گفت: این میزان به ۲۰ هزار رأس افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد برزعلی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در راستای حمایت از تولید و صنعت دامپروری استان طرح تولید قراردادی دام با نظارت و برنامه ریزی معاونت بهبود تولیدات دامی و همکاری اتحادیه‌های دامپروری استان، تعاونی کارخانجات خوراک دام استان اجرا می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: این طرح برای حل مشکل تأمین خوراک مدت دار تولیدکنندگان دام استان با عقد قرارداد بیش از ۱۰ هزار رأس دام که عمده آن‌ها سبک هستند، و پیش بینی عقد ۲۰ هزار رأس قرارداد تولید دام در استان در حال اجرا است.

گفته وی گلستان در این خصوص در کشور پیشرو است.

کد مطلب 5718404

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