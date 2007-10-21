شمارش معکوس پرتاب دیسکاوری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خدمه ماموریت STS-120 شاتل دیسکاوری هم اکنون در مرکز فضایی کندی در کیپ کاناورال فلوریدا قرار داشته و آخرین مراحل بازبینی پیش از پرتاب را سپری می کنند.

خدمه این ماموریت شامل این افراد است: پاملا مرولی (فرمانده) جورج زامکا، اسکات پاراژینسکی، استفان ویلسون، داگلاس ویلاک، پائولو نسپولی و دانیل تانی (خلبان).

شاتل دیسکاوری قرار است 23 اکتبر یعنی کمتر از 48 ساعت دیگر راهی ایستگاه فضایی بین المللی شود.

تلوزیون ناسا گزارش داد : شمارش معکوس برای پرتاب شاتل دیسکاوری رسما از ساعت 2 بعدظهر روز گذشته به وقت شرق آمریکا آغاز شد.

مدیران ناظر ناسا که این پرتاب را دنبال و نظارت می کنند گفتند شاتل دیسکاوری برای حضور دو هفته ای در فضا آماده است. چارلی تامسون از مدیران آزمایش ناسا گفت: تمامی سیستم ها در وضعیت خوبی قرار دارند.

در این ماموریت مدل ایتالیایی مربوط به ایستگاه فضایی بین المللی نیز که بیش از 31 هزار پوند وزن دارد به این ایستگاه برده خواهد شد.

این مدل ساختاری رابط بین مدل های آزمایشگاهی ناسا و آژانس های فضایی ژاپن و اروپا خواهد بود.

در همین حال کتی وینترز، مسوول آب و هوای ناسا به این نکته اشاره کرد که نگرانی هایی نیز درخصوص بارش باران و شکل گیری ابرهایی که پرتاب را مختل کند وجود دارد. وی شانس 60 درصدی برای مناسب بودن اوضاع جوی به هنگام پرتاب شاتل قائل شد.

به گفته مفامات ناسا، درصورتی که تمام برنامه ها به خوبی پیش رود، دیسکاوری 6 نوامبر به زمین باز خواهد گشت.