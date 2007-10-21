به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید قنادی، معاون سازمان انرژی اتمی و رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، در تشریح آخرین دستاوردهای دانشمندان جوان هسته ای کشورمان در تولید رادیو داروهای پزشکی و کاربرد پرتوهای هسته ای در علوم پزشکی و کشاورزی، گفت: امروز در دنیا، هیچ صنعتی ، بدون استفاده از صنعت هسته ای نمی تواند موفق باشد.

قنادی افزود: صنعت هسته ای کاربردهای متنوعی دارد ، مثلا از بین بردن آفت های کشاورزی تا نجات جان هزاران هزار انسان و تشخیص و درمان بیماری ها، به خصوص بیماری سرطان.

رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، مهمترین رادیو داروهای مورد نیاز پزشکی را "مولیبدن تکنسیم" و "ید 131" توصیف کرد و گفت: از این رادیو داروها برای شناسایی حدود 80 درصد از بیماریهای استفاده می شود، رادیو داوری ید 131 برای تشخیص و درمان بیماری سرطان تیروئید، پوکی استخوان، بیماری مغزی و تشخیص تومور و ..استفاده می شود.

قنادی که در برنامه موج روز رادیو جوان سخن می گفت، تصریح کرد : این رادیوداروها، تا مدتی پیش از خارج وارد می شد، ولی ما به فکر افتادیم با استفاده از متخصصین سازمان انرژی اتمی ، این دارو را تولید کنیم، چون امکان تحریم هم بود، از یک سال قبل این کار را عملیاتی کردیم، توانستیم به نحوه ای این رادیو داروها را تولید کنیم که نیاز داخلی کشور را کاملا تامین شود.

رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای مصرف روزانه این رادیوداروها در سطح جهان را " 8 هزار واحد کوری (واحد رادیواکیتو) در سال 2007 توصیف کرد و گفت: این میزان درد سطح جهان، 40 یا 50 هزار بیمار را بهبود می بخشد.

وی آمار استفاده از رادیو دارو در کشورمان را حدود " 10 هزار بیماردر هفته و در 110 مرکز پزشکی هسته ای" عنوان کرد و گفت : دانش فنی تقسیم این رادیو داروها بین مراکز پزشکی کاملا تخصصی است

قنادی در پایان تصریح کرد: مولیبدن تولیدی ایران خالص تر از نوع خارجی است و از نظر قدرت تشخیص، قدرت بیشتری دارد،