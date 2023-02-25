به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر گزارش مؤسسه ژئوفیزیک، شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در بهمنماه ۱۴۰۱ تعداد ۷۰۶ زمینلرزه را ثبت کردند.
این زمینلرزهها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخداده و توسط شبکههای لرزهنگاری ثبت و تعیین محل شدهاند. در بهمنماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۶ زمینلرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در داخل کشور توسط مرکز لرزهنگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگترین آنها در روز شنبه ۸ بهمنماه ساعت ۲۱:۴۴ در نزدیکی خوی در آذربایجانغربی با بزرگی ۵.۹ در مقیاس امواج زمین رخ دادهاست.
از لحاظ آماری ۶۱۴ زمینلرزه با بزرگی کوچکتر ۳، تعداد ۷۶ زمینلرزه با بزرگی بین ۳ و ۴، تعداد ۱۵ زمینلرزه با بزرگی بین ۴ و ۵ و تعداد ۱ زمینلرزه با بزرگی بین ۵ و ۶ بودهاست. استان آذربایجانغربی با ۳۲۴ زمینلرزه ثبت شده دستگاهی بالاترین آمار زمینلرزه ثبت شده در بهمنماه ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده است و پس از آن استانهای خراسانرضوی و خراسانجنوبی به ترتیب با ۶۵ و ۴۵ زمینلرزه قرار دارند.
مرکز لرزهنگاری کشوری در بهمنماه امسال ۷ زمینلرزه در استان تهران ثبت کردهاست که بزرگترین آنها با بزرگی ۳.۳ در مقیاس امواج درونی زمین در شهر دماوند بوده است.
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