مشوقهای جدید آمریکا برای جلب حمایت روسیه از استقرار سپر موشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هرالد تریبیون، این پیشنهاد هفته گذشته از سوی " کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه و " رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا در مسکو مطرح و روز چهارشنبه رسما به سفرای ناتو ( سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) و مقامهای ارشد امنیتی روسیه ارائه شد.

"یاپ هوپ شفر" دبیرکل ناتو در گفتگو با این روزنامه خاطر نشان کرد:" من پیشنهاد آمریکا را برای دفاع موشکی بسیار مهم می دانم. آمریکایی ها یک پیشنهاد واقعی و اساسی را مطرح کرده اند. من صادقانه امیدوارم که روسها آن را بپذیرند."

این طرح که از سوی"دانیل فرید" دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور اروپا و اوروسیا و سپهبد "هنری اوبرینگ" رئیس آژانس دفاع موشکی آمریکا به ناتو ارائه شده، در برگیرنده چندین رکن است که به گفته دیپلماتها بخشی از یک بسته بزرگتر است که شامل آینده کوزوو و نیروهای متعارف در معاهده اروپاست .مقامهای آمریکایی گفتند که این پیشنهاد شامل سه رکن اصلی است:

نخست آنکه، سامانه دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک برمبنای تهدید مستقر خواهد شد. آمریکا و روسیه به طور مشترک درباره ماهیت تهدید تصمیم خواهند گرفت.

رکن دوم شامل طرحهای روسیه برای ساخت سپر خود در"گاباله" واقع در آذربایجان است؛ اوبرینگ در این باره گفت:" این طرح می تواند با طرح آمریکا از طریق مبادله اطلاعات پیوند بخورد."

سوم آنکه، روسیه نیز خواهد توانست آنچه را که آمریکا در لهستان و جمهوری چک انجام می دهد، نظارت کند. بر مبنای این طرح، روسیه می تواند افسران رابط خود را به این کشورها اعزام کند.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را به زعم خود، مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد، لذا به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.