سینما حقیقت برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از معرفی برگزیدگان بخش جنبی نخستین جشنواره سینمای مستند ایران، هیئت داوران جشنواره از شش نفر از فعالان عرصه سینمای مستند شامل مهوش شیخ‌الاسلامی، فرشاد فدائیان، منوچهر طیاب، فرهاد ورهرام، فرهاد مهرانفر و پیروز کلانتری تقدیر کرد.

در بخش مسابقه ملی هم برگزیدگان به این ترتیب معرفی شدند:

* بهترین مستند بلند:

ـ دیپلم افتخار به وحید موسائیان برای مستند "سرزمین گمشده"

ـ دیپلم افتخار به دلارام کارخیران برای مستند "کودک دیروز خیال"

بنکدار و علیمحمدی خالقان مستند M.D.M.A

* بهترین مستند کوتاه:

ـ دیپلم افتخار به کیوان علیمحمدی و امید بنکدار برای مستند M.D.M.A

ـ دیپلم افتخار به پریوش نظریه برای مستند "نزدیکتر از نفس"

ـ نشان فیروزه، دیپلم افتخار و 70 میلیون ریال جایزه نقدی به مهرناز اسدی برای مستند "قدرت"



* بهترین پژوهش:

ـ نشان فیروزه، دیپلم افتخار و 20 میلیون ریال جایزه نقدی به محمدرضا فرزاد پژوهشگر مستند "ایران در اعلان"

ـ نشان فیروزه، دیپلم افتخار و 20 میلیون ریال به محمدرضا عباسیان پژوهشگر مستند "قانا"



* بهترین تصویربرداری:

ـ دیپلم افتخار به سیدحسین صافی برای مستند "در حاشیه جنگل"

ـ دیپلم افتخار به هومن بهمنش برای مستند "رئیس‌جمهور میرقنبر"

ـ نشان فیروزه، دیپلم افتخار و 20 میلیون ریال جایزه نقدی به همایون پایور برای مستند M.D.M.A



* بهترین تدوین:

ـ دیپلم افتخار به مستانه مهاجر برای مستند "نزدیکتر از نفس"

ـ دیپلم افتخار به محمود یارمحمدلو برای مستند "نواهای گمشده"

ـ نشان فیروزه، دیپلم افتخار و 20 میلیون ریال به کیوان علیمحمدی و امید بنکدار برای مستند M.D.M.A



* بهترین صدابرداری و صداگذاری:

ـ دیپلم افتخار به فرشید فرجی برای مستند "روزهای بی‌تقویم"

ـ دیپلم افتخار به محمدرضا دلپاک و رضا نریمی‌زاده برای مستند "اینانا"

ـ نشان فیروزه، دیپلم افتخار و 20 میلیون ریال به محمدرضا علیقلی برای مستند "حیات وحش ایران"



* بهترین نویسنده گفتار متن:

ـ دیپلم افتخار به فرحناز شریفی برای "ایران در اعلان"

ـ دیپلم افتخار به حسن نقاشی برای "درخت پارسیک"

ـ نشان فیروزه، دیپلم افتخار و 20 میلیون ریال به سودابه مجاوری برای "اینانا"





* بهترین تهیه‌کننده:

ـ دیپلم افتخار به ارد طارپور برای M.D.M.A، "ایران در اعلان"، "تهران چند درجه ریشتر"، "خلوت جنگل"، "صورت‌های رنگ پریده" و "مالا"

ـ دیپلم افتخار به موسسه سینمایی کندو برای "دفینه"

ـ دیپلم افتخار به حامد خسروی برای "ترانه اندوهگین کوهستان"

ـ نشان فیروزه، دیپلم افتخار و 30 میلیون ریال به‌ احسان کفاش و محمود رمضانی برای "کودک دیروز خیال"



* جایزه‌ ویژه هیئت دواران:

ـ نشان فیروزه، دیپلم افتخار و 25 میلیون ریال به محمود رحمانی برای "مدار صفردرجه"

ـ نشان فیروزه، دیپلم افتخار و 25 میلیون ریال به سودابه مجاوری برای "اینانا"



در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره سینما حقیقت هم جوایز و برگزیدگان به این شرح معرفی شدند:



* بهترین مستند بلند:

ـ نشان فیروزه، دیپلم افتخار و 10 هزار یورو به "شهر عکاسان" ساخته‌ سباستین مورنو / شیلی



* بهترین مستند کوتاه:

ـ نشان فیروزه، دیپلم افتخار و هفت هزار یورو به "ترانه اندوهگین کوهستان" ساخته‌ حامد خسروی / ایران



* جایزه ویژه هیئت داوران:

ـ نشان فیروزه، دیپلم افتخار و سه هزار یورو به مستند بلند "به کجا تعلق دارم؟" ساخته مهوش شیخ‌الاسلامی / ایران

ـ نشان فیروزه، دیپلم افتخار و دو هزار یورو به مستند کوتاه "دیوار مهار آب" ساخته آنتوان بوته / فرانسه