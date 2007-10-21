بوش به جای تنش زایی با ایران مذاکره کند/ تهدید ایران بیهوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این کارشناسان با اشاره به سخنان چهارشنبه هفته گذشته "جرج بوش"، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه اگر دنیا خواهان شروع جنگ جهانی سوم نیست، باید مانع از دستیابی ایران به فناوری سلاح اتمی شوند، گفتند این هشدار بوش و سایر اظهارات جنگ طلبان کاخ سفید در تضاد با استدلال های جدیدی قرار می گیرد؛ مبنی بر اینکه آمریکا باید راهی برای کنار آمدن با ایران هسته ای بیابد.

این استدلال اولین بار ماه گذشته توسط ژنرال "جان ابی زید"، فرمانده اخیراً بازنشسته نیروهای آمریکایی در خاورمیانه مطرح شد که پیشنهاد داد نحوه مهار شوروی سابق در زمان جنگ سرد الگویی برای رفتار با ایران قرار گیرد.

گفته می شود "رابرت گیتس"، و "کاندولیزا رایس"، وزیران دفاع و امورخارجه آمریکا نیز در برابر تندروهای جنگ طلب کابینه بوش که "دیک چنی" پیشتاز آنهاست و خواستار حمله نظامی علیه ایران هستند، مقاومت می کنند.

"مهرزاد بروجردی"، محقق ایرانی در دانشگاه سیراکوز نیویورک معتقد است اظهارات هفته گذشته بوش، سرخوردگی ناشی از ناتوانی آمریکا و متحدان اروپایی اش را در متوقف کردن برنامه غنی سازی اورانیوم ایران آشکار کرد. وی افزود: دولت بوش خطوط قرمز و ضرب الاجل هایی را برای ایران تعیین کرد، اما یک یک آنها آمد و منقضی شد بدون اینکه اقدام فرمانبرانه ای (از سوی ایران) انجام شود.

وی با بیان اینکه ادبیات بوش هم غیرسازنده و هم غیرضروری است، تصریح می کند: مطمئناً نمی توانید با این نوع تهدیدهای غیرمستقیم، ایرانی ها را به پای میز مذاکره بیاورید.

"جان کالابریس" کارشناس مؤسسه خاورمیانه واشنگتن نیز درباره اظهارات اخیر بوش گفت: همه اینها بر تنش و نگرانی افزود و انتخابی نامطلوب از کلمات در زمانی نامناسب بود.

وی افزود: کانون اصلی مسئله این است که چطورایرانی ها را به میز مذاکره بازگردانیم. تنش زایی سیاسی و ژست رقابتی گرفتن بر سر اینکه چه کسی سخت ترین لحن را دربرابر ایرانی ها در پیش می گیرد، فقط مضر است.

کالابریس ابراز امیدواری کرد تا افراد منطقی تر بر کابینه آمریکا مثل گیتس غالب شوند و حماقت حمله به ایران درک شود. وی همچنین درباره پیشنهاد ژنرال ابی زید نیز گفت : آنچه ایران را از شوروی سابق متفاوت می کند این است که چگونه در مقابل واکنش های همسایگان ایران موضع بگیریم.

وی در این زمینه درباره احتمال بروز مسابقه تسلیحات اتمی از سوی مصر وعربستان سعودی و نیز واکنش اسرائیل هشدار داد.