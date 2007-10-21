مرگ ملی پوش پیشین فوتبال پاکستان در بمب گذاری کراچی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، عبدالخلیق که کمک مربی تیم فوتبال کراچی پورت تراست بود باید از اول نوامبر(10 آذر) به همراه این تیم درمسابقات لیگ پاکستان شرکت می کرد.

بنابر اعلامیه رسمی فدراسیون فوتبال پاکستان، خلیق از اواخر دهه 80 میلادی به عنوان مهاجم تیم ملی شناخته شد و در بازی های انتخابی جام جهانی 1998 در بازی رفت و برگشت مقابل عراق حاضر بود.

او در قهرمانی کراچی پورت تراست در جام 17 سال پیش ریاست پاکستان نقش کلیدی داشت و با همین تیم در سال 2003 به مقام دوم کشورش رسید .