برنده جایزه نوبل 1962 از اظهارات نژادپرستانه خود عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جیمز واتسون که به پاس کشف ساختار مارپیچی دوگانه DNA در سال 1962 برنده جایزه نوبل پزشکی شده است، هفته گذشته در مصاحبه با هفته نامه انگلیسی "ساندی تایمز" اظهار داشته بود: "مردم با رنگ پوست های مختلف دارای استعدادها و هوش های متفاوتی هستند. در حقیقت سیاه پوست ها نسبت به سفیدپوستان از هوش کمتری برخوردارند. سیاست های غرب برپایه معاهداتی استوار شده که براساس آنها هوش آفریقایی ها مثل هوش ما است اما تمام آزمایشات این معاهدات را نقض می کنند."

به همین علت موزه علوم لندن که یکی از معروفترین موسسات علمی انگلیس است از ادامه تدریس این دانشمند ممانعت کرده و وی را از خدمت تعلیق کرده است.

براساس گزارش نیویورک تایمز، شب گذشته این برنده جایزه نوبل پزشکی در مصاحبه با آسوشیدتدپرس ضمن غذرخواهی و ابراز پشیمانی از سخنان خود اظهار داشت: "نمی توانم بفهمم که چطور توانستم چنین چیزی بگویم. در واقع هیچ پایه علمی برای این عقیده وجود ندارد و به همین دلیل از سخنان خود معذرت می خواهم."