هیاهوی آرم طرح ترافیک در نقطه پایان!

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد : مجوزهای قدیم طرح ترافیک تمدید نمی شود و شهرداری هیچگونه برنامه ای را در این خصوص ندارد، ضمن آنکه تا این لحظه تقریبا همه افراد ثبت نام کننده که مدارک و شرایط کاملی داشته اند موفق به دریافت آرم های طرح ترافیک جدید شده اند.

وی در مورد ناقص بودن مدارک برخی از درخواست کنندگان نیز گفت : آرمهای طرح ترافیک افرادی که مدارکشان ناقص بوده و یا سازمانها و نهادهایی که هنوز موفق به تکمیل مدارک و مشخصات خودروهای خود نشده اند نیز پس از تکمیل مدارک ارسال می گردد.

مهندس سید جعفرتشکری هاشمی خاطرنشان کرد : تمدید آرمهای طرح ترافیک در طول سالیان گذشته نیز سابقه داشته و به هر دلیلی در چند نوبت تمدید می شده است و با توجه به سوابق سال گذشته، شاید مجوزهای امسال زودتر نیز توزیع شده است و امیدوارم با توجه به روند طی شده و تعاملات صورت گرفته دیگر با مسئله خاصی در این خصوص روبرو نباشیم.

رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز در اینباره به خبرنگار مهر گفت : تمامی آرمها توزیع شده است و تنها برخی از درخواستهایی که مدارک کامل نداشته اند باقی مانده که رقمی کمتر از 10 درصد کل آرمها را دربرمی گیرد .

دکتر محمود صفارزاده یادآور شد : تعداد کل آرمهای طرح ترافیک مطابق سالهای قبل در حدود 90 هزار عدد است و سهمیه های در نظر گرفته شده نیز بر اساس سهمیه سال قبل بوده و تغییری نکرده است.

وی درباره تمدید مجوزهای قدیم نیز افزود: مجوزهای جدید از 1 آبانماه معتبر است و آرم های طرح ترافیک سال گذشته نیز دیگر تمدید نمی شود.

در همین حال رئیس اداره صدور مجوز طرح ترافیک شهرداری تهران نیز خاطرنشان کرد : تمامی مجوزهای طرح ترافیک مربوط به افراد حقیقی صادر و توزیع شده و تنها برخی از نهادها وهمچنین آژانس ها که نسبت به درخواست خود دیر اقدام کرده اند موفق به دریافت مجوز طرح ترافیک نشده اند.

غلامحسین زمان آبادی همچنین افزود : 30 هزار مجوز طرح ترافیک در سال جاری در قالب قشر حمایتی بین جانبازان، معلولان، بیماران خاص و همچنین خبرنگاران توزیع شده و 15 هزار آرم نیز به حمل و نقل عمومی از قبیل آژانسها، مینی بوسها، اتوبوسها و وانت بارها اختصاص پیدا کرده است.

وی به اعتبار یافتن مجوزهای جدید از 1آبانماه اشاره کرد و یادآور شد : برخی از آژانسها در این خصوص دیر اقدام کرده اند و در برخی از نهادها و سازمانها نیز مشکلات اداری باعث نقص و یا تأخیر در ارسال مدارک و اطلاعات خودروهای مورد نظر شده است.