به گزارش خبرنگار مهر، در این اجلاس که از روز سه شنبه 31 مهر آغاز و تا روز دوم آبان ماه ادامه خواهد داشت، روسای دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو گردهم می آیند و برنامه های یک ساله اکوسای (دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو) را تدوین می کنند.

در این اجلاس سه روزه، مجمع عمومی، هیئت رئیسه و کمیته آموزش اکوسای تشکیل جلسه می دهند و پیرامون مباحث مختلف مربوط به اکوسای به بحث و تبادل نظر می پردازند.

از جمهوری اسلامی ایران نیز هیئتی به ریاست رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور در این اجلاس شرکت می کند.

گفتنی است، اجلاس روسای دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو (اکوسای) همه ساله در یکی از کشورهای عضو اکو برگزار می شود.