احتمال لغو نشست پارلمان لبنان درباره رئیس جمهوری برای دومین بار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، این منبع سیاسی در لبنان اعلام کرد: نشست 23 اکتبر ( سه شنبه هفته جاری) به علت دست نیافتن گروه های سیاسی لبنان به توافق درباره نامزد مشخص، برای بار دوم به تعویق خواهد افتاد.

لازم به ذکر است نشست انتخاب رئیس جمهور در تاریخ 25 سپتامبر به علت به حد نصاب نرسیدن نمایندگان(عدم حضور دوسوم نمایندگان) به تاریخ 23 اکتبر موکول شد.

تعداد نمایندگان مجلس لبنان 128 نفر است که دوسوم آن(حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه انتخاب رئیس جمهور) 86 نفر است.

این در حالی است که وزیران امور خارجه کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نیز که روز گذشته برای کمک به حل بحران انتخابات ریاست جمهوری لبنان با مقامهای لبنانی از جمله "نبیه بری" رئیس پارلمان و "فؤاد سنیوره" نخست وزیر لبنان و "نصرالله صفیر" اسقف اعظم مارونیهای لبنان در بیروت دیدار کردند، شب گذشته خاک این کشور را ترک کردند.

موافقان تشکیل دولت وحدت ملی معتقدند که برای انتخاب رئیس جمهور باید حد نصاب دوسوم را در نظر گرفت، اما جناح اکثریت در پارلمان لبنان موسوم به 14 مارس، بر این باور است که حد نصاب دوسوم برای انتخاب رئیس جمهور تا10 روز پایانی مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور صحیح است و پس از آن در 10 روز پایانی؛ رئیس جمهور می تواند بر اساس اکثریت مطلق(رای جناح اکثریت یعنی حد نصاب نصف به علاوه یک) انتخاب شود.