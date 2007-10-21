گوگل، یاهو و msn در چین فیلتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چین سه موتور جستجوی آمریکایی را فیلتر کرده و کاربرانی را که قصد استفاده از سه جستجوگر یاهو، گوگل و ام اس ان (لایو) را دارند به طور خودکار به سایت موتور جستجوی چینی "بایدو" (Baidu) ارجاع می دهد.

بسیاری از وبلاگ های بزرگ تخصصی آمریکایی این اقدام دولت چین را محکوم کرده اند.

براساس گزارش Register، مقامات گوگل خبر فلیتر شدن این موتور جستجو را تائید کرده و اظهار داشتند:" امیدواریم که گوگل در آینده ای بسیار نزدیک به شرایط قبلی خود بازگردد."

به نوشته وبلاگ های تخصصی معروف آمریکایی، هنگامی که کاربران چینی آدرس اینترنتی گوگل، یاهو، لایو و یوتیوب و یا کلا آدرس های اینترنتی که مربوط به واژه انگلیسی " search" (جستجو) هستند، را می نویسند به طور خودکار وارد صفحه اصلی موتور جستجوی چینی "بایدو" می شوند.

به نوشته این وبلاگ ها، این فیلترینگ از صبح چهارشنبه آغاز شده است.