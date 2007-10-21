دکتر بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : از میان 11 درصد تماسی که روزانه در ارتباط با مسائل خانوادگی با مرکز 129 قوه قضائیه گرفته می شود، تعداد بالایی از تماس ها مربوط به بهره مندی از راهنمایی مشاوران در حل اختلافات خانوادگی و آشنایی با روابط زناشویی است.

وی به افزایش آمار طلاق توافقی در جامعه اشاره کرد و افزود : گرچه افزایش طلاق در هر جامعه ای تبعات منفی بسیاری به همراه دارد و می تواند منشاء افزایش آسیب های اجتماعی در سطح جامعه باشد، اما باید توجه داشت که در زندگی که ادامه آن به صلاح زوجین نیست و چاره ای جز جدایی وجود ندارد ، توافق طرفین برای طلاق، بهتر از اقدام از طریق دادگاه که درگیری های بسیاری به دنبال دارد، می باشد.

رئیس مرکز خدمات الکترونیک 129 قوه قضائیه اظهار داشت : اغلب کسانی که به دلیل اختلافات خانوادگی با مرکز مشاوره قوه قضائیه تماس می گیرند به عدم آشنایی به روابط زناشویی و عدم آشنایی قبل از ازدواج اعتراف می کنند .

بهرامی ، آموزش های مربوط به مسائل خانوادگی و آشنایی دختران و پسران از زندگی زناشویی را ضروری دانست و خاطر نشان کرد : دلایل افزایش طلاق در جامعه را باید بیش از بیکاری و اعتیاد ، در عدم توجه به آموزش های قبل از ازدواج جستجو کرد و در ارتباط با آشنایی دختران و پسران با زندگی مشترک به دنبال برنامه ریزی اصولی بود.