به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه امروز طرح دوفوریتی ممنوعیت انتقال آراء صندوق های انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعب را در دستور کار خود داشتند که پس از صحبت طراح و موافقان و مخالفان با طرح مذکور، مجلس وارد رای گیری شد.

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان، با 137 رای موافق،46 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر، با دوفوریت این طرح مخالفت کردند سپس مجلس برای یک فوریت رای گیری کرد که یک فوریت این طرح با 126 موافق، 44 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 213 نماینده حاضر رای آورد.

طراحان طرح مذکور در توجیج ارائه این طرح آورده اند به منظور افزایش هر چه بیشتر سلامت روند انتخابات و پاسداری و صیانت از آراء ماخوذه در شعب اخذ رای و همچنین کاهش ضریب تخلف و خطاهای احتمالی در انتقال صندوق های رای یا شمارش آراء ماخوذه، این طرح به مجلس ارائه شده است.

درصورت تصویب نهایی این طرح، آراء هر صندوق باید در محل شعبه شمارش و صورت جلسه گردد و چنانچه به هر دلیلی لازم باشد که صندوقها به محل دیگری منتقل گردد، پس از شمارش آراء در محل شعبه، این انتقال صورت خواهد پذیرفت.

همچنین انتقال صندوق از محل شعبه به محل دیگر در تمام مراحل تنها با حضور مسئولان شعبه میسر می باشد و نمایندگان نامزدها نیز می توانند در مراحل انتقال صندوق و در محل شمارش آراء حضور داشته و بر حسن انجام امور نظارت نمایند و چنانچه اشکال و تخلفی را مشاهده نمودند، به ناظر و نماینده فرماندار اطلاع دهند و آنان نیز موظف به رسیدگی هستند.

همچنین وزارت کشور موظف است پس از اتمام شمارش آراء هر شعبه اخذ رای در محل شعبه و صورت جلسه شمارش آراء آن شعبه، نتیجه آراء ماخوذه شعبه را به اطلاع عموم برساند.

گفتنی است طبق طرح مذکور، جلوگیری از حضور نمایندگان نامزدها در هر یک از مراحل فوق توسط هر مقامی جرم محسوب و مرتکب به انتصال از خدمات دولتی و حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.