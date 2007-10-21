فلاحت پیشه در گفتگو با مهر: کارنامه لاریجانی نقطه منفی ندارد

حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پذیرش استعفای دکتر لاریجانی از سوی رئیس جمهور، اظهار داشت: با رفت و آمد مسئولان هر چند که امکان بروز برخی تغییرات در روش وجود دارد اما راهبرد، ثابت و لایتغیر باقی می ماند.

وی با تقدیر از عملکرد دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشورمان، افزود: به اعتقاد بنده دکتر لاریجانی در مواقع دشوار و اوج بحران پرونده هسته ای، توانسته به خوبی این پرونده را اداره کند و در محافل دیپلماتیک به اجرای سیاست های خارجی کشور بپردازد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآوری کرد: هر چند که بروز این قبیل تحولات به معنای ضعف راهبردی سیاست های کشور نیست اما بنده شخصا اعمال این قبیل تغییرات در شرایط کنونی را که امکان بروز تحولاتی در اجرای راهبرد مذکور را تقویت می کند به صلاح نمی دانم چرا که یکی از اصول مطالبه حقوق کشور در محافل دیپلماتیک، آشنایی با اصول و جاافتادگی مذاکره کنندگان است که دکتر لاریجانی پس از چند سال کار فشرده، این خصوصیات را احراز کرده بود.

فلاحت پیشه با بیان اینکه علت استعفای لاریجانی را نمی داند، گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نسختین جلسه خود به بررسی دلایل استعفای دبیر شورای عالی امنیت ملی و مباحث مرتبط با آن خواهد پرداخت.

وی درباره اینکه آیا شخص لاریجانی یا یکی دیگر از مسئولان مرتبط با پرونده هسته ای کشورمان نیز در این جلسه حضور خواهند داشت، سخنی نگفت.