به گزارش خبرگزاری مهر، در «اولین اجلاسیه سراسری شورای اقامه نماز سازمان تبلیغات اسلامی که با حضور حجج اسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، روح الله حریزاوی، قائم مقام سازمان، رضا عزت زمانی معاون فرهنگی و رئیس شورای اقامه نماز سازمان تبلیغات اسلامی، مجید باباخانی رئیس تشکل‌ها و جمعی از اعضای شورای اقامه نماز این سازمان در ساختمان شهید نواب برگزار شد از کتاب «منظومه فکری مقام معظم رهبری از پیام‌های اجلاسیه نماز» نوشته حجت الاسلام علی اکبر دریا کناری، عضو شورای مرکزی اقامه نماز سازمان تبلیغات اسلامی، نویسنده و فیلمساز مستند کشورمان رونمایی شد.

حجت الاسلام دریا کناری، نویسنده کتاب در این اجلاسیه، با تاکید بر اهمیت و ضرورت تبیین فرهنگ اقامه نماز اظهار داشت: در قرآن کریم به آیات و احکام بسیاری در مورد اهمیت و ضرورت نماز تاکید شده که در مقدمه این کتاب نیز به آنان اشاره شده است. ضمن اینکه در این کتاب علاوه برفرمایشات الهی نسبت به اهمیت نماز؛ اشاره‌ای هم به روح پیام‌های مقام معظم رهبری که به تمامی اجلاسیه نماز ارسال کردند شده است. این در حالی است که معتقدم روح پیام‌های حضرت آقا به اجلاسیه نماز، دارای دو بخش است. یکی به موضوع اصل «نماز» می‌پردازد و بخش دوم نیز؛ تکالیف، توصیه‌ها و سفارشات معظم له به مخاطبین اجلاسیه و تمامی مردم نمازگزار است.



به گفته وی، در این کتاب از ۲۹ پیام مقام معظم رهبری به اجلاسیه‌های نماز، ۷۷ مدخل اصلی استخراج شده و به راهبردهای کلان فرمایشات رهبری در مورد نماز تاکید شده است.



یادآوری می‌شود که کتاب «منظومه فکری مقام معظم رهبری از پیام‌های اجلاسیه نماز» دارای مقدمه و چهار فصل است که فصل اول به «اهمیت و ضرورت فرهنگ اقامه نماز» می‌پردازد، فصل دوم، به آثار «تربیتی فردی و اجتماعی نماز» اشاره دارد، فصل سوم، «تکالیف و وظایف مشخص شده دستگاه‌های فرهنگی در قبال اقامه نماز» را مورد تاکید قرار داده است و در فصل آخر نیز، «بیانات کامل مقام معظم رهبری به ۲۹ اجلاسیه نماز» قید شده است.